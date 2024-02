Live von der Bühne in die Welt

Live-Konzertproduktionen der Tschechischen Philharmonie erreichen mit Hilfe von Aja Equipment eine neue Qualität.

Die Tschechische Philharmonie Prag hat in den vergangenen Jahren ihre globale Präsenz erweitert, indem sie den Konzertsaal Rudolfinum, in dem sie auftritt, mit Hilfe von Live-Videoübertragungen und Streaming-Technologie in eine internationale Bühne verwandelt hat.

Der technische Leiter des Rudolfinums, Dušan Bajtoš, ist für den Produktionsworkflow des Konzertsaals verantwortlich, der Konzertübertragungen und Streams an die europäischen Fernsehsender Czech TV, MEZZO TV, ARTE und European Classical TV, an soziale Streaming-Plattformen wie YouTube, Vimeo und Meta sowie an viele andere Verbreitungsstellen unterstützt. Um die höchste Qualität auf allen Plattformen und Geräten zu gewährleisten, entschied er sich dafür, die Konzerte durchgängig in UltraHD HDR zu produzieren, und verließ sich bei der Ausführung auf eine Vielzahl von Aja-Geräten.

»Als ich für diesen Auftrag angefragt wurde, war es eines der ersten UltraHD HDR-Projekte in der Region, und ich mag gute Herausforderungen», sagte Bajtoš. »Jeder, der schon einmal UltraHD HDR-Inhalte gesehen hat, kann den Qualitätsunterschied erkennen, ganz zu schweigen davon, dass die meisten Verbraucher bereits UltraHD HDR-fähige Bildschirme zu Hause haben, so dass dieser Weg Sinn ergab. Mit Tools wie Aja FS-HDR können wir die Qualität unserer Signalausgabe erhöhen und ein Seherlebnis bieten, das die Zuschauer viel leichter genießen können.«

Um den Zuschauern weltweit bei jedem Konzertstream verschiedene Perspektiven zu bieten, setzt das Team vier bemannte Kameras und sechs Roboterkameras ein, die vom Regieraum vor Ort gesteuert werden. Vor jedem Konzert wird eine Aufnahmeliste erstellt, die den Winkel, das Timing und die Länge der Aufnahmen pro Kamera sowie das Objekt oder den Künstler beschreibt, das/der in den Fokus gerückt werden soll.

Vom Regieraum aus führen Bajtoš und sein Team die Produktion aus, wobei sie sich auf eine Reihe von Bildschirmen stützen, um die Feeds zu überwachen und Farb- und Belichtungsanpassungen vorzunehmen. Die Signalumwandlung – zwischen Kameraprotokollformaten, HDR und SDR sowie UltraHD und HD – ist für jede Übertragung von entscheidender Bedeutung, und hier setzt Bajtoš den Aja FS-HDR ein. Mit dem HDR/WCG-Konverter/Bildsynchronisierer kann das Team die Ausgabe so konvertieren, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Übertragungspartners entspricht, sei es 4K HDR, HD HDR oder HD SDR.

»Vor der Einführung von FS-HDR hat unser Team mehrere Lösungen getestet, um die Qualität der Konvertierung zu bewerten, aber keine war mit FS-HDR vergleichbar», erklärt er. »Es vereint eine so umfangreiche Palette von Algorithmen in einem erschwinglichen Gerät und hilft uns, nahezu jeden Konvertierungsbedarf zu erfüllen. Wir lieben auch die verschiedenen Modi, die es bietet, vom Colorfront Engine Live Mode bis zum BBC HLG LUTs Mode und dem NBCU LUTs Mode, der uns wirklich beeindruckt hat.«

Neben FS-HDR setzt Bajtoš bei allen Produktionen auch einen Aja Kumo 1616 12G-SDI-Router ein, der in das Robotik-Kamerakopfsystem integriert ist, um automatische Kamerawechsel zu unterstützen. Die Pipeline verwendet außerdem einen Aja Helo H.264-Videostreamer und -Recorder für die zuverlässige Aufzeichnung auf USB-Laufwerke, die nach Abschluss der Produktion an die Crew und den Regisseur weitergegeben werden können. Ein Aja Ki Pro Ultra 12G 4K/UltraHD/HD-Recorder und -Player/Multikanal-HD-Recorder wird für die Apple ProRes-Backup-Aufnahme verwendet.

»Helo hat sich als unglaublich zuverlässiges Streaming- und Aufnahmegerät erwiesen, mit dem wir Konzertaufnahmen schnell für die Crew und den Regisseur freigeben können. Wie alle unsere Aja-Geräte funktioniert er einfach«, so Bajtoš abschließend.