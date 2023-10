Nutzung von DVB-T2 HD steigt

15% der Haushalte in Deutschland nutzen DVB-T2 HD, und die mobile Nutzung steigt erneut an.

Nach den aktuell veröffentlichten Video Trends 2023 der Medienanstalten schauen 15% der Deutschen, also 5,9 Mio. Haushalte, Fernsehen über DVB-T2 HD. Das ist eine Steigerung von 37% seit 2019. Während der Empfang über klassische Fernsehgeräte stabil bleibt, erfährt die Nutzung über PC/Laptop und mobile Geräte ein erneutes Wachstum. Chancen auf eine zusätzliche Nutzung von DVB-T2 HD bestehen durch Wechseloptionen für Mieter nach Wegfall des Nebenkostenprivilegs im Juli 2024.

Betrachtet man das terrestrische Fernsehen über alle Empfangsformen, also stationär auf dem klassischen TV-Gerät und mobil über kleinere Empfänger am PC/Laptop oder mobile Geräte, nutzen derzeit 15% aller Haushalte (5,9 Mio.) in Deutschland diesen Empfangsweg. Dabei setzt sich der jahrelange Trend der zunehmenden mobilen Nutzung fort. 2023 nutzen 4,4 Mio. Haushalte, mithin jeder Zehnte, DVB-T2 HD an mobilen Geräten. Die stationäre Nutzung am TV-Gerät bleibt stabil bei 2,1 Mio. Haushalten.

Dieser Trend macht deutlich, dass die Stärken und die Alleinstellungsmerkmale des Antennenfernsehens neben dem unkomplizierten und preiswerten Empfang vor allem in der mobilen Nutzung liegen, was der gestiegenen Mobilität der Gesellschaft Rechnung trägt. Gegenüber der Mobilfunknutzung benötigen Verbraucher auch kein Datenvolumen für DVB-T2 HD, was den Empfangsweg zusätzlich attraktiv macht.

»Die aktuellen Zahlen zur Nutzung von DVB-T2 HD zeigen zweierlei«, so Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast. »Zum einen muss die Politik aus Verbrauchersicht alles tun, um die Frequenzen für terrestrisches Fernsehen auch über 2030 hinaus vollständig zu sichern. Zum anderen ist klar, dass die Entwicklung der Rundfunktechnik 5G Broadcast mit der Fokussierung auf die mobile Videonutzung auf dem absolut richtigen Weg ist. Der terrestrische Distributionsweg wird damit auch zukünftig die verbraucherfreundliche, energieeffiziente und krisensichere Verbreitung von audiovisuellen Inhalten sicherstellen.«

Die Video Trends 2023 weisen auf das Wachstumspotential von DVB-T2 HD durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs hin. Aktuell wird noch immer in knapp 7 Mio. Kabelhaushalten die TV-Gebühr über die Nebenkosten abgerechnet. Dieser Zwang wird im Juli 2024 abgeschafft und betroffene Mieter können ihren TV-Empfangsweg frei wählen.