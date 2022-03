Lawo: CCO Dunn leitet US-Niederlassung

Jamie Dunn, CCO und Vertriebsleiter von Lawo, leitet künftig zusätzlich die US-Niederlassung, die für ganz Nordamerika zuständig ist.

Mittlerweile arbeiten mehr als 40 Experten für Lawo in der US-Niederlassung des Unternehmens. Künftig wird dernChief Commercial Officer Jamie Dunn neben seinen bisherigen Aufgaben bei Lawo, auch die US-Niederlassung leiten. Darin sieht Lawo auch deshalb einen logischen Schritt, weil in Nordamerika voraussichtlich eine intensive Wachstumsphase für das Unternehmen ansteht und Dunn diesen Schritt unterstützen und so die Einführung von IP- und cloud-fähigen Medien-Infrastrukturlösungen reaktionsschnell begleiten wird.

»In den vergangenen Jahren konnten wir ein erstaunliches Umsatzwachstum verzeichnen, das durch die starke Akzeptanz unserer IP-Lösungen bei führenden Produzenten von Rundfunk- und Medieninhalten vorangetrieben wurde«, erklärt Dunn. »Dank eines hochqualifizierten Teams, das sich dem Premium-Support verschrieben hat, ist Nordamerika zu einem der größten und wichtigsten Märkte für Lawo geworden. Als europäische Marke erkennen wir die Notwendigkeit, in schnell wachsende Regionen und Bereiche zu investieren, um dort nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich freue mich darauf, in dieser Phase des dynamischen Wachstums mehr Zeit und Aufmerksamkeit für die Entwicklung unserer nordamerikanischen Organisation und die Unterstützung unserer dortigen Kunden zu haben.«

Dunn ist Mitglied von Lawos erweiterter Geschäftsleitung, er ist bereits in den USA wohnhaft. Seine Funktionen als Chief Commercial Officer und Leiter des weltweiten Lawo-Vertriebs behält er bei.