25 Jahre Evolution Wireless

Sennheiser feiert das 25-jährige Jubiläum seiner Evolution Wireless-Serie, die 1999 eingeführt wurde und sich schnell als eine der erfolgreichsten drahtlosen Mikrofonserien etablierte.

2020 gipfelte die Entwicklung in der Markteinführung von Evolution Wireless Digital, das viele Vorteile der Digitaltechnik bietet.

Mutige Entscheidung

Die Geschichte von Evolution und Evolution Wireless begann mit einer mutigen Entscheidung, die sich gegen einen damals vorherrschenden Trend richtete. Vor allem in der Musikbranche verlagerten viele Mikrofonhersteller ihre Produktion in Niedriglohnländer. »Unser Großvater und unser Vater waren in der Zwickmühle: Sie wollten die bewährte Sennheiser-Qualität nicht opfern, waren aber auf erschwinglichere Preise für den Musikmarkt angewiesen“, erklärt Daniel Sennheiser. „Dann brachten unsere Ingenieur_innen den Vorschlag ein, hochwertige Mikrofone vollautomatisch herstellen zu lassen. Wir gingen das Risiko ein und investierten in die notwendigen Produktionslinien.« Andreas Sennheiser ergänzt: »Sie entwickelten die modernste Produktionsanlage für Mikrofone dieser Zeit, und der Erfolg gab ihnen recht: Die Verkaufszahlen für Drahtlosmikrofone schossen in die Höhe.«

Konstante Verbesserungen

Jede neue Generation von Evolution Wireless brachte bedeutende Fortschritte in Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Die Serien 100, 300 und 500 bedienten eine breite Nutzergruppe, von Musikern bis hin zu Videografen und Rundfunkanstalten.

Nutzerzentrierte Entwicklung

Die fünfte Generation, Evolution Wireless Digital, wurde 2020 eingeführt und markierte den Übergang zur Digitaltechnik. Sie wurde unter Einbeziehung von Fokusgruppen entwickelt, um den Bedürfnissen von Bands, professionellen Anwendern und Videografen gerecht zu werden.

Neue Möglichkeiten

Die Digitaltechnik verbessert nicht nur die Audioqualität, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten wie die intuitive Einrichtung über die Smart Assist App und die Fernsteuerung von Funktionen. Damit führt Sennheiser das Erbe von Evolution Wireless in die digitale Zukunft der Audiotechnik.

»Mit Evolution Wireless Digital überführen wir das Erbe von Evolution Wireless in die digitale Zukunft«, fasst Andreas Sennheiser zusammen.