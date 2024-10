Sennheiser präsentiert Profile Wireless

Profile Wireless ist ein kompaktes und vielseitiges drahtloses Mikrofonsystem auf 2,4 GHz-Basis.

Sennheiser erweitert sein Produktportfolio um das Profile Wireless, ein kompaktes und vielseitiges drahtloses Mikrofonsystem, das speziell für Content-Ersteller, Videografen und Filmschaffende entwickelt wurde. Das neue System nutzt einen 2,4-GHz-Zweikanalempfänger, der mit Mobilgeräten, Kameras und Computern kompatibel ist und sich flexibel als Ansteck-, Hand- oder Tischmikrofon einsetzen lässt. Damit bietet Sennheiser eine All-in-One-Lösung für hochwertige Audioaufnahmen in unterschiedlichsten Szenarien.

Das Profile Wireless zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und umfassende Ausstattung aus. Kernstück des Systems ist das Multifunktions-Ladecase, das den Zweikanalempfänger mit OLED-Touch-Display, zwei bereits gepairte Ansteckmikrofone und verschiedene Zubehörteile vereint. Mit einem Magnethalter lassen sich die Mikrofone sicher an Kleidung befestigen, und Adapter ermöglichen die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Kameras. Ein 3,5-mm-Klinkenkabel und ein USB-C-Ladekabel sind ebenso enthalten wie Windschirme für die Mikrofone, um Aufnahmen bei verschiedenen Umgebungsgeräuschen zu optimieren.

Die Vielseitigkeit des Systems betont auch Hendrik Millauer, Produktmanager für Broadcast und Film bei Sennheiser: »Das Profile Wireless bietet Kreativprofis die Möglichkeit, Audio zuverlässig, flexibel und ohne Kompromisse bei der Qualität aufzunehmen. Wir haben das System so konzipiert, dass es den vielfältigen Anforderungen im modernen Content-Erstellungsprozess gerecht wird.«

Neben der Flexibilität überzeugt das Profile Wireless durch seine umfangreiche Backup- und Sicherheitsfunktionen. Jedes Mikrofon verfügt über einen internen Speicher von 16 GB, der bis zu 30 Stunden Audioaufnahmen speichert – eine wertvolle Sicherheitsfunktion, falls das Funksignal in schwierigen Umgebungen abbricht. Ein zusätzlicher »Safety Channel Mode« nimmt eine Spur mit geringerer Lautstärke auf, um Clipping zu vermeiden und den nutzbaren Dynamikbereich zu maximieren. Das System bietet damit zusätzliche Zuverlässigkeit und Kontrolle bei der Tonaufnahme.

Callie Blake, Category Marketing Manager bei Sennheiser, hebt die Handlichkeit und Vielseitigkeit des Systems hervor: »Das Profile Wireless ist für verschiedenste Aufnahmesituationen geeignet. Es bietet nicht nur die Möglichkeit, als Ansteckmikrofon verwendet zu werden, sondern kann auch in Sekundenschnelle zu einem Handmikrofon für Interviews oder einem Tischmikrofon für Aufnahmen am Laptop umfunktioniert werden.« Eine automatische Display-Drehfunktion sorgt zudem dafür, dass die Anzeige in jeder Position gut ablesbar bleibt.

Die Reichweite des Systems beträgt bis zu 245 Meter bei direkter Sichtverbindung und bis zu 150 Meter, wenn Körper zwischen Sender und Empfänger liegen. Das Profile Wireless eignet sich daher auch für größere Setups und Aufnahmen in komplexen Umgebungen.

Sennheiser hebt hervor, dass das Profile Wireless das erste drahtlose 2,4-GHz-System auf dem Markt ist, das eine integrierte Handheld-Option bietet und eine Batterielaufzeit von über 15 Stunden erreicht – weit mehr als viele vergleichbare Modelle. Eine App ist nicht erforderlich, und die Komponenten sind mit Gewindeaufnahmen ausgestattet, die die Montage an gängigem Content-Creation-Zubehör ermöglichen.

Ab sofort kann das Profile Wireless vorbestellt werden und wird ab dem vierten Quartal 2024 sowie im ersten Quartal 2025 ausgeliefert. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 299 Euro.