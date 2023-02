P+S Technik: neue Version für Evolution 2X

Die Anamorphoten-Baureihe Evolution 2X erhält eine neue Mechanik und ein neues Design.

Evolution 2X von P+S Technik ist eine Objektiv-Baureihe aus Anamorphoten, die das Glas der anamorphotischen Kowa-Objektive verwendet.

»Unsere anamorphotischen Objektive der Baureihe Evolution 2X waren in den letzten Jahren ein großer Erfolg. Da wir weiterhin an das S35-Format glauben, haben wir beschlossen, nun eine aktualisierte Mechanik zu entwickeln und den Objektiven ein moderneres physisches Design mit dem epischen Look dieser Objektive zu verbinden«, sagt Geschäftsführer Gerhard Baier.

Lieferbar werden die neuen Objektive voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023. Bei Bestellungen vor dem 30. April 2023 garantiert der Hersteller den bisherigen, aktuellen Verkaufspreis.

Die Evolution 2X baut aber vom Look her auch weiterhin auf dem Erfolg der legendären und heute selten gewordenen frontanamorphen Kowas auf. Das ursprüngliche Set besteht aus vier Brennweiten (40, 50, 75, 100) und wurde um die neu entwickelten 32 und 135 mm erweitert.

Die Objektive sind laut Hersteller die kleinsten und kompaktesten Cine-Anamorphoten auf dem Markt und eignen sich hervorragend für S35-Kameras und vom 75 mm ab aufwärts auch bis zum Vollformat (36 x 24mm).

Weiche Kontraste, emotionale Flares und warme Farbtöne kombiniert mit modernster Mechanik, so umschreibt P+S Technik Evolution 2X. Der Hersteller liefert die Objektive mit Standard PL Anschluss, EF und anderen Anschlüssen.