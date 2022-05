Eurosport zeigt French Open bei HD+ in UHD HDR

Eurosport 4K zeigt das Tennisturnier Roland-Garros in UHD/HDR.

Auch in diesem Jahr können Tennisfans in den Genuss von bester Bildqualität kommen: Eurosport 4K präsentiert auf UHD1 by HD+ das Tennisturnier French Open im Stadion Roland-Garros vom 22. Mai bis 5. Juni 2022 in UHD/HDR-Qualität.

HD+ überträgt an den 15 Turniertagen alle Matches vom Centre Court Philippe-Chatrier — das sind bis zu 120 Stunden Tennis-Action inklusive aller Halbfinals und Endspiele. An den Turniertagen werden alle Partien ohne Werbeunterbrechungen und mit deutschem Kommentar übertragen.

Zugangsbedingung für die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ein UHD-Fernseher, Satellitenempfang und ein aktives HD+ Sender-Paket — und schon steht vom 22. Mai bis 5. Juni 2022 der UHD-Event-Sender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ zur Verfügung.

»Tennis von den French Open mit Eurosport 4K bei HD+ — das ist Centre Court im Wohnzimmer. Da möchte man den Spielerinnen und Spielern den Schweiß von der Stirn tupfen und selbst den Ballabdruck an der Linie überprüfen. Mit Eurosport 4K bieten wir packenden Tennis-Sport in bester Qualität und ermöglichen den Fans somit ein unvergleichliches Seherlebnis, fast so, als wären sie in Roland-Garros vor Ort dabei«, sagt Benjamin Pirker, Senior Key Account Manager Distribution & Commercial Strategy bei Warner Bros. Discovery Deutschland.

Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement bei HD+: »Bei HD+ hat sich die Anzahl der Sendungen in UHD innerhalb eines Jahres verdoppelt – Tendenz steigend. Damit ermöglichen wir unseren Zuschauer_innen ein umfassendes UHD-Programmangebot mit Serien, Shows, Spielfilmen und natürlich Sporthighlights wie Roland-Garros. Gerade das Tennisspektakel ist inzwischen fester UHD-Bestandteil, auf das sich die Fans regelrecht freuen. Nutzer_innen von TVs mit integrierter HD+ TV-App verpassen dank dem UHD-Switch keine UHD-Sendung mehr. Und auch im Handel sehen wir eine klare Entwicklung in Richtung ultrascharfer Unterhaltung: Dort unterstützen mittlerweile 3 von 4 verkauften TV-Geräten Sendungen in UHD.«