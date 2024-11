AIMS gibt Vorstand für 2024-2025 bekannt

Der neue AIMS-Vorstand verabschiedet Terry Holton und begrüßt Samuel Recine.

Die Alliance for IP Media Solutions (AIMS) gab einen neu gewählten Vorstand für 2024-2025 bekannt, der die Bemühungen der Organisation um eine standardbasierte IP-Infrastruktur für professionelle Medien leiten wird. Steve Reynolds (Imagine Communications), Director Andreas Hilmer (Lawo AG), Lee Buchanan (Grass Valley) und Andrew Starks (Macnica) wurden als Vorstandsvorsitzende von AIMS in ihren Positionen bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Samuel Recine (Matrox Video). Terry Holton (Yamaha) verlässt den Vorstand, da er in den Ruhestand geht.

»Terrys Beiträge als Vorstandsmitglied waren von unschätzbarem Wert, um den Rundfunk- und Pro-AV-Markt über die Bedeutung von AV-over-IP aufzuklären, während wir den IPMX-Standard entwickelten und ihn für eine breite Akzeptanz positionierten. Wir schätzen seine Bemühungen und wünschen ihm alles Gute«, sagte Reynolds. »Gleichzeitig freuen wir uns, Samuel im Vorstand begrüßen zu dürfen. Er hat maßgeblich zu unserem Erfolg bei der Förderung gemeinsamer Standards für den IP-Medientransport beigetragen und wird in der nächsten Phase der IPMX-Reise eine wichtige Rolle spielen.«

Recine ist Vizepräsident für den Vertrieb in Amerika und im Asien-Pazifik-Raum für die AV/IT Group bei Matrox Video und derzeit Vorsitzender der AIMS-Arbeitsgruppe Pro AV. Er kam 1997 zu Matrox, als PC-basierte Standards und PC-Verkäufe auf dem Vormarsch waren, und hatte während seiner Tätigkeit bei Matrox verschiedene Positionen im Bereich Vertrieb und Produktmanagement inne. Heute liegt sein Schwerpunkt auf der Förderung des Wachstums von Performance-Media-over-IP-Märkten.

Die Vorstandsmitglieder von AIMS werden jährlich gewählt. Ihre Amtszeit beginnt sofort.