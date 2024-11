FilmLight Colour Awards gibt Nominierte für 2024 bekannt

Eine Jury wählte 25 Nominierte in sechs Kategorien aus. Die Gewinner werden beim Camerimage am 17. November bekanntgegeben.

FilmLight hat die Nominierten für die FilmLight Colour Awards 2024 bekannt gegeben. Im vierten Jahr der Verleihung gingen über 500 Beiträge aus 46 Ländern weltweit ein, und die unabhängige Jury aus Kameraleuten, Coloristen und Kreativen hat nun die Namen der 25 Coloristen bekannt gegeben, die in den sechs Kategorien in die engere Wahl gekommen sind.

Vor der Abgabe ihrer endgültigen Stimmen kam die Jury 2024 zusammen, um die Beiträge zu besprechen. Während der Diskussion sprach George Miller, Ehrengast der Jury 2024, mit der Jurypräsidentin Mandy Walker und anderen Juroren über seine sich entwickelnde Beziehung zur Farbe.

»Bei den Filmen, an denen ich arbeite, beziehen wir den Koloristen in der Regel frühzeitig mit ein«, sagt Miller. »Das größte Problem ist meiner Meinung nach, dass visuelle Effekte so weit verbreitet sein können – mit Menschen aus der ganzen Welt, die daran arbeiten. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Zusammenhalt verloren geht, und der Colorist ist das Bindeglied all dieser Interaktionen. Deshalb freue ich mich so sehr, dies zu tun und all die wunderbare Arbeit zu sehen, die auf so vielen verschiedenen Plattformen und in so vielen verschiedenen Medien vollbracht wird – es ist eine sehr bedeutende Sache, die sich noch weiterentwickeln wird.«

Die diesjährigen Nominierten für den Preis fürs Grading eines Kinofilms sind: Dune: Part Two – Grading von David Cole von FotoKem

Furiosa: A Mad Max Saga – Grading von Eric Whipp von Alter Ego

Poor Things – Grading von Greg Fisher von Company 3

Saltburn – Grading von Mvont Wallach von Company 3 In der Kategorie TV-Serien/Episoden sind die Nominierten:

Eric (Staffel 1, Folge 1) – Grading von Toby Tomkins von Harbor

Expvons (Staffel 1) – Grading von Seth Ricart von RCO

Griselda (Staffel 1) – Grading von Ian Vertovec von Light Iron

The Zweiflers (Staffel 1) ­– Grading Manuel Portschy, Freelancer

In der Kategorie Werbung wählten die Juroren:

Air Canada, Ticket to Dream – Grading von Wade Odlum von alter ego

McDonald’s, We the (In)visible – Grading von Manuel Portschy, Freelancer

Riyadh Season: Crawford Vs Madrimov, Everything Or Nothing – Grading von Philip Hambi von The Mill

Zara, SS24 STUDIO COLLECTION – Grading von Tim Masick von Company 3

In der Kategorie Musikvideo wählten die Juroren:

Brodka x Igo, Myślę sobie Ż – Grading von Nadia Khairvon Gomez, Freelancer

Kaismos, Sailed – Grading von Sylvain Canaux von Saint Louis

Nettspend, Nothing Like Uuu – Grading von Brian Charles, Freelancer

Shake Stew, Lila – Grading von Manuel Portschy, Freelancer

Mit dem Spotlight-Award sollen die unbekannten Talente der Branche gewürdigt werden. Für diese Kategorie sind folgende Personen nominiert:

Asleep in My Palm – Grading von Freelance Colourist, Andrew Ceen, Freelancer

La Espera (The Wait) – Grading von Raúl Lavado Verdú von Misterio Color Lab

Showdown von the Grand – Grading von Colourist, Asa Fox

The Fevonherweight – Grading von Sam Daley von Light Iron

Yurt – Grading von Freelancer Pascal Nowak bei Cosmodigital

Neu im Jahr 2024 ist der Emerging Talent Award, mit dem die Arbeit junger Koloristen (im Alter von 18 bis 30 Jahren) gewürdigt wird. In dieser Kategorie sind die Nominierten: