IBC gibt Shortlist der IBC2021 Innovation Awards bekannt

Vierzehn spannende Projekte stehen auf der Shortlist der IBC Innovation Awards, die im Dezember verliehen werden sollen.

Die IBC gibt heute die Shortlist für die IBC2021 Innovation Awards bekannt. Die Einreichungen umfassen ein breites Spektrum an Technologien, darunter Remote-Produktion, experimentelles 4K und HDR sowie Blockchain.

In diesem Jahr wird mit den Awards die Zusammenarbeit innerhalb der Content- und Technologiebranche gewürdigt, bei der Unternehmen eine Marktherausforderung erkannt und gemeinsam eine Lösung erarbeitet haben. Die Gewinner und ihre Technologiepartner werden im Rahmen einer Preisverleihung auf der IBC2021 (Amsterdam, Niederlande, 3.-6. Dezember 2021) geehrt.

Dick Hobbs, Vorsitzender der IBC Innovation Awards Jury, kommentierte: »Die diesjährigen Finalisten haben beeindruckende Projekte eingereicht, von denen viele in erster Linie das Ziel verfolgten, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu schaffen, obwohl viele von uns aufgrund globaler Umstände räumlich getrennt sind. Die Content- und Technologiebranche sorgte dafür, dass wir miteinander verbunden blieben, indem sie unsere Lieblings-Sportmannschaften mit neuen interaktiven Funktionen versorgte und große Live-Events übertrug. Sie schuf auch das weltweit erste sprachinteraktive digitale Porträt und entführte uns ins Weltall – nicht zum ersten Mal bei den IBC Awards! Noch bemerkenswerter ist, dass diese bahnbrechenden Projekte inmitten einer äußerst schwierigen globalen Situation realisiert wurden.«

Die Shortlist für Content Creation ist:

Netflix für die Entwicklung des ersten handgezeichneten Animes mit experimentellem 4k und HDR.

Riedel, die gemeinsam mit Partnern die erste vollständig dezentralisierte Produktion eines globalen Live-Musik-Events produzierten

Songbird, der als erster amerikanischer Spielfilm während des Covid Lockdowns mit Hilfe der Camera-to-Cloud-Technologie wieder in Produktion ging

Timeline Television für die Remote-Übertragungs-App Stream Anywhere, die es den Produktionsteams großer britischer Fernsehsender ermöglicht, von verschiedenen Standorten aus zu filmen.

In der Kategorie Content Distribution stehen fünf Unternehmen auf der Shortlist:

Boeing übertrug für NASA TV die Rückkehr des Starliners aus der Umlaufbahn in HD-Qualität mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde von einem abgelegenen Wüstenstandort aus per Live-Stream.

BT Sport übertrug das Uefa-Europa-League-Finale 2021 aus Polen in 4k HDR und Dolby-Atmos-Sound.

MGM Studios führte mit Eluvio eine neue Blockchain-gestützte Plattform ein, die eine effizientere, sicherere und kostengünstigere Möglichkeit zur Bereitstellung von Videos mit extrem niedriger Latenz bietet.

Migo schuf eine völlig neue Möglichkeit, digitale Inhalte in Ländern bereitzustellen, in denen es keine weit verbreitete Breitbandinfrastruktur gibt.

Riot Games war die erste Organisation weltweit, die JPEG XS-Kompression für zwei große transatlantische eSports-Turniere einsetzte.

In der Kategorie Content Everywhere wurden ebenfalls fünf Projekte ausgezeichnet:

BT Sport entwickelte neue Technologien, um Sportfans, die ihre Lieblingsmannschaften zu Hause live verfolgen, das Erlebnis eines Spieltags zu vermitteln.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Bundesliga-Worldfeed mit einem interaktiven Service erweitert, der es jedem Nutzer ermöglicht, die Spiele, Mannschaften und Spieler zu verfolgen, die ihn am meisten interessieren, und der es ihm erlaubt, sein Nutzererlebnis mit detaillierten Grafiken und Daten zu personalisieren.

In The Room nutzte KI und exklusive Ultra HD-Inhalte, um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, mit Persönlichkeiten wie Nile Rodgers »von Angesicht zu Angesicht« zu interagieren.

Mediapro wurde für das schnelle Wachstum von Ubeat, seiner kostenlosen Multiplattform für eSports und Unterhaltung, in die engere Wahl gezogen.

Sky Sports und SimplyLive für ihre Remote-Produktionspartnerschaft, die eine echte Cloud-basierte Multikamera-Produktionsumgebung geschaffen und bereitgestellt hat, die sich auch positiv auf die Umwelt auswirkt.

Hobbs fügte hinzu: »Die diesjährigen Finalisten und ihre Projekte verkörpern die Bedeutung von Zusammenarbeit und Innovation und stellen damit den besten Standard an Einsendungen dar, den wir bisher hatten. Ich kann es kaum erwarten, die Preisträger und ihre Technologiepartner bei der Preisverleihung zu feiern, wenn wir im Dezember nach Amsterdam zurückkehren.«

Neben den IBC2021 Innovation Awards gibt es noch eine Reihe weiterer Auszeichnungen – der beste technische Beitrag der Konferenz wird traditionell mit einem Preis ausgezeichnet, und in diesem Jahr wird es auch einen Gewinner des IBC Accelerator Project geben. Dieses Projekt soll die Zusammenarbeit für bahnbrechende Innovationen fördern. Die prestigeträchtigste Auszeichnung der IBC ist der International Honour for Excellence, der an eine Person oder eine Organisation verliehen wird, die einen herausragenden Beitrag geleistet hat. Zu den bisherigen Preisträgern des International Honour for Excellence zählen Sir David Attenborough, die Science and Technology Labs des japanischen Senders NHK und die Erfinderin der Sesamstraße, Joan Ganz Cooney.