Euro Cine Expo gibt strategische Partnerschaft mit Teltec bekannt

Teltec wird eine Reihe von Vor-Ort-Inhalten und Aktivitäten entwickeln und einen exklusiven VR Stand auf der Euro Cine Expo 2023 realisieren.

Bereits 2022 begrüßte die Euro Cine Expo über 100 Aussteller und fast 2.000 Besucher aus aller Welt und schuf eine neue internationale Plattform für die Film-, Fernseh- und Kinobranche. Dieses Jahr wird die Veranstaltung durch eine vergrößerte Ausstellungsfläche, Workshops und Seminarpräsentationen weiter ergänzt – in der kompletten MotorWorld München.

Die Euro Cine Expo findet vom 30. Juni bis 1. Juli 2023 im MotorWorld-Komplex statt und bietet der Branche viele Möglichkeiten, ihre Produkte zu präsentieren.

Mostafa Roya, Director of Sales der Teltec, sagt: »Im Herzen Europas darf eine erfolgreiche Messe für unsere Film- und TV-Fachleute nicht fehlen. Deshalb sind wir bei Teltec als führender B2B-Händler für Film-und Fernsehausrüstung in Europa begeistert von der engen Zusammenarbeit mit SCS Exhibitions, den Organisatoren von so vielen erfolgreichen Messen. Zusammen wollen wir das Format Euro Cine Expo in München zur größten Messe für die Film- und Fernsehproduktion etablieren.«

Claire Saunders, Euro Cine Expo Event Director, ergänzt: »Das Euro Cine Expo Team freut sich auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Teltec-Gruppe, die viele Jahre Erfahrung in der Deutschen Filmindustrie vorweisen kann. Diese Partnerschaft spiegelt unseren Wunsch wider, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die unsere Vision teilen und die globale Community von Filmemachern und Rundfunkveranstaltern zu fördern und zu unterstützen.«