Lawo: Live-Projektpräsentationen bei der ISE

Lawo ist mit IP-basierten AV-Lösungen und Live-Präsentationen auf der ISE 2025 vertreten. Unter anderem zeigen renommierte Opern- und Theaterhäuser ihre Lösungen.

Vom 4. bis 7. Februar kann man während der ISE am Lawo-Stand erleben, wie IP-basierte Lösungen des Herstellers Leistung und Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen bieten – von Facility-Infrastrukturen und Unternehmensanwendungen bis hin zu Live-Produktionen, Stadien, Parlamenten, Theatern und Opernhäusern.

Live-Projektpräsentationen renommierter Opern- und Theaterhäuser

An den ersten drei Messetagen, dem 4., 5. und 6. Februar, jeweils um 16:30 Uhr, präsentieren angesehene Partner am Lawo-Stand ihre Erfahrungen mit IP-Lösungen von Lawo. Die Referenten, die direkt an der Planung, Installation und dem Betrieb der Systeme beteiligt waren, berichten aus erster Hand über Herausforderungen, Erkenntnisse und Best Practices. Besucher haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen und wertvolle Einblicke in die Umsetzung dieser beeindruckenden Projekte zu erhalten.

La Monnaie in Brüssel zeigt, wie fortschrittliche AV-Technologie für immersive Audio-Produktionen wie »Fanny und Alexander« eingesetzt wird.

Das Teatro Real in Madrid, eines der weltweit führenden Opernhäuser, berichtet über den Einsatz seiner drei mc²56-Konsolen, die von sechs redundanten A-UHD Core Audio-Engines betrieben werden und komplexe Produktions-Workflows ermöglichen.

Das Gran Teatre del Liceu in Barcelona stellt seine Roadmap für immersive und hochentwickelte Audio- und Videoproduktionen vor.

Alle drei Projektpräsentationen bieten die Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie Lawo-Technologie in Kultureinrichtungen eingesetzt wird.

Eine Anmeldung ist hier möglich.