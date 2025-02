Buch-Tipp: Unter Kameraleuten

Biografien Hans Albrecht Lusznat (München) absolvierte ein Diplomstudium an der Hochschule für bildende Künste Hamburg im Fachbereich visuelle Kommunikation und hat als Kameramann seit 1976 an mehr als 400 Filmprojekten mitgewirkt. Er ist seit 32 Jahren im Berufsverband Kinematographie (BVK) und schreibt regelmäßig über technische und berufsspezifische Themen in verschiedenen Fachzeitschriften. Als Fotograf hat er seit 1980 diverse Bücher veröffentlicht. Michael Neubauer (München) studierte an der SFOF in Berlin und arbeitete ab 1981 als freier Kameraassistent, ab 1987 als Kameramann. Ab 1981 studierte er in München Kommunikations- und Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre und promovierte 1995. Von 2000 bis 2024 war er Geschäftsführer des BVK, Mitglied im Verwaltungsrat der VG Bild-Kunst und Initiator und Moderator der Urheber Allianz Film & Fernsehen. Neben diversen Lehraufträgen ist er Autor von Mitherausgeber von Publikationen zur Berufssoziologie und Qualifikation von Kameraleuten.