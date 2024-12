Avemio AG bündelt Handelsgeschäft unter der Dachmarke Teltec

Teltec, BPM und Video Data werden ab 2025 einheitlich unter der Dachmarke Teltec operieren.

Im kommenden Jahr werden die bisher getrennten Aktivitäten in Hamburg auf dem nochmals vergrößerten Standort der jetzigen BPM zusammengeführt und treten gemeinsam als Teltec Hamburg auf. Der Übergang soll für Kunden, Partner und Mitarbeitenden reibungslos erfolgen.

»Mit der Konzentration auf die Dachmarke Teltec schaffen wir mehr Transparenz für unsere Kunden, Lieferanten und Partner sowie eine gruppenweite Identifikation für unsere Teams. Zudem stärkt die Bündelung des Markenportfolios die Vertriebskraft unseres Unternehmens und schafft so die Voraussetzungen für die weitere Internationalisierung unserer Handelsaktivitäten durch eine stärkere E-Commerce-Ausrichtung«, so Ralf P. Pfeffer, CEO der Avemio AG.

In der Praxis bedeute dies eine Vereinfachung in vielerlei Hinsicht, betont Avemio: Für alle Kunden bleiben die Teams und Ansprechpartner unverändert, mit dem Vorteil, dass alle Leistungen der Gruppe zukünftig aus einer Hand angeboten werden.

Darüber hinaus wird durch die gebündelten Kompetenzen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice ein noch besserer Kunden-Support gewährleistet. Kunden, Partner und Lieferanten arbeiten in Zukunft also nur noch mit einer Marke zusammen.

Arne Buhr, Geschäftsführer von BPM und Video Data sowie Vorstand der Teltec AG, erläutert dazu: »Wir haben diesen Schritt über die vergangenen Jahre gezielt vorbereitet und einzelne Einheiten operativ zum Großteil bereits zusammengeführt.

Die seit geraumer Zeit andauernde Investitionszurückhaltung in der Breite unseres Marktes hat uns dazu bewogen, die ohnehin geplante Zusammenführung nunmehr beschleunigt umzusetzen.

Sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Lieferanten und nicht zuletzt für unsere Teams bedeutet dies eine klare Positionierung im Markt. Die Teams von Video Data und BPM werden das Teltec-Portfolio in den Bereichen Young Creative und komplexe Broadcast-, Live- und Cine-Lösungen kompetent ergänzen.«

Alle bestehenden Verträge und Vereinbarungen sollen unverändert fortgeführt und Kunden weiterhin die gewohnte Qualität und der Service angeboten werden.

Der Geschäftsbetrieb der VDT Video Data Technik GmbH, der Rental- und Servicegesellschaft der Teltec-Gruppe in Hamburg, ist von den Veränderungen nicht betroffen und wird unverändert fortgeführt.

Mit diesem Schritt verschwinden zwei altbekannte und gut eingeführte Marken vom deutschsprachigen Markt. Ob weitere folgen werden, dürfte sich im kommenden Jahr zeigen.