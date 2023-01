FKTG-Regionalgruppe München unter neuer Leitung

Mit Beginn des Jahres 2023 übernahm Thomas Schierbaum (Bayerische Medien Technik) die Leitung der FKTG-Regionalgruppe München.

Thomas Schierbaum folgt auf Prof. Dietrich Sauter, der über Jahrzehnte die Regionalgruppe München organisierte und nachhaltig prägte.

Thomas Schierbaum verantwortet den Bereich Business Development und Marketing bei der BMT, einem Tochter­unternehmen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und des Bayerischen Rundfunks (BR). Davor leitete er die Öffentlichkeitsarbeit beim Institut für Rundfunktechnik (IRT).

Mit der Schließung des IRT im Jahr 2021 verlor die FKTG nicht nur ein wichtiges Fördermitglied, sondern auch den zentralen Veranstaltungsort der Regionalgruppe München. Die technisch-wissenschaftlichen Kolloquien, die das IRT regelmäßig in Zusammenarbeit mit der FKTG im Hörsaal in Freimann veranstaltete, wurden danach nicht mehr fortgesetzt. Mit dem Neustart der Regionalgruppe wird jetzt der verbindende Netzwerkgedanke der FKTG in München wiederbelebt und gleichzeitig eine neue Veranstaltungsreihe gestartet. In regelmäßigen sogenannten FKTG Tech-Talks werden Expertinnen und Experten neue Projekte, Trends und Technologien aus allen Bereichen der Medientechnik vorstellen. Den Auftakt macht Dr. Roland Beutler (Südwestrundfunk) am 13. Februar 2023, um 15:30 Uhr, mit dem Thema »5G für die Produktion und Verbreitung von Medieninhalten – Von der Standardisierung zu Trials.«