News: Kurz und knackig – KW 8/2025

Nach zehn Jahren ohne Gewinn, dem Verkauf des Sitzes in Lyon, 200 Entlassungen und dem Umzug nach Brüssel schreibt der Spartensender laut CEO Claus Strunz erstmals wieder schwarze Zahlen in nicht genannter Höhe. Im Digitalbereich wird auf 31,5 aktive User pro Monat und 1,06 Mrd. Pageviews in 2024 verwiesen. Per TV werden 495 Mio. Haushalte in 160 Ländern erreicht.