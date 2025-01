News: Kurz und knackig – KW 3/2025

Livesport führt 2024 die TV-Hitliste an; das Interesse an Politik und gesellschaftlichen Debatten steigt, so die AG Fernsehforschung. Die Top5-Formate besetzten ARD und ZDF mit der Fußball-EM der Männer. Mit 27,154 Mio. Zuschauern bzw. 80,9% Marktanteil stand die ARD-Übertragung von Deutschland vs. Spanien am 5.7. vorne.