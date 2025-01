News: Kurz und knackig – KW 2/2025

Neue Musikstreaming-Rekorde am Heiligen Abend: In Deutschland wurden in 24 Stunden 927 (2023: 830, 2022: 802) Mio. Abrufe getätigt. Mariah Careys »All I Want For Christmas Is You« wurde 6,57 (2023: 6,09) Mio. Mal, »Last Christmas« (Wham!) 6,54 (2023: 5,74) Mio. Mal gezählt.