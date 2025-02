News: Kurz und knackig – KW 6/2025

Um 2026 die Zahlungsfähigkeit zu sichern muss der RBB 2025 nicht nur 9 sondern 22 Mio. € einsparen, so Intendantin Ulrike Demmer. Davon werden 13 Mio. in die digitale Erneuerung investiert. 254 Vollzeitstellen von Festen und Freien werden sozialverträglich gestrichen, in welchen Bereichen ist ebenso wenig bekannt wie Auswirkungen auf das Programm.