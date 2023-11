BFE: Geschäftsführer Markus Greiter verlässt das Unternehmen

Der Geschäftsführer für Technik und Vertrieb, Markus Greiter, wird das Unternehmen Ende April 2024 verlassen.

Markus Greiter, Geschäftsführer für Technik und Vertrieb der BFE Studio und Medien Systeme GmbH, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. April 2024, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

In seiner langjährigen Tätigkeit, zuletzt als Geschäftsführer für Technik und Vertrieb, hatte Markus Greiter einen wesentlichen Anteil an der strategischen Ausrichtung und operativen Unternehmensentwicklung, betont BFE.

Martin Dempf und Sven Hesselbach, die die BFE im September 2023 durch einen Management Buy-Out übernommen haben, leiten das Unternehmen bereits als geschäftsführende Gesellschafter. Martin Dempf, geschäftsführender Gesellschafter der BFE, sagt: »Im Namen der gesamten BFE danke ich Markus Greiter sehr für seine langjährigen und besonderen Verdienste. Er hat die Positionierung im Markt sowie die Weiterentwicklung unseres Unternehmens maßgeblich geprägt und vorangebracht. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute.«

Markus Greiter, Geschäftsführer für Technik und Vertrieb: »Nach 18 Jahren, davon sechs Jahre als Geschäftsführer, ist es für mich an der Zeit, zu neuen Herausforderungen aufzubrechen. Ich bin der BFE sehr dankbar für diese spannenden und wertvollen Jahre und möchte mich insbesondere bei den von mir verantworteten Teams für die großartige Zusammenarbeit bedanken.«

Markus Greiter kam im Jahr 2006 als Planungsingenieur für Broadcast-IT-Systeme zur BFE. Im Jahr 2011 übernahm er die Leitung der Abteilung Broadcast-IT, drei Jahre später wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Broadcast-Systemintegration sowie auf Ebene der erweiterten Geschäftsleitung zum technischen Leiter (CTO) für das gesamte Unternehmen ernannt und war damit für die strategische Ausrichtung der Systemintegrations- und Produktbereiche sowie der internen IT verantwortlich. Der Wechsel in die Geschäftsführung der BFE folgte 2018. Markus Greiter hat insbesondere das zukunftsorientierte, strategische Geschäftsfeld Leitstellen und Kontrollräume erfolgreich aufgebaut sowie im Broadcast-Geschäftsfeld den Transformationsprozess und Technologiewandel hin zu Media-over-IP-basierten Systemintegrationsprojekten federführend vorangetrieben.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Martin Dempf und Sven Hesselbach bauen das breite Leistungsspektrum der BFE Studio und Medien Systeme GmbH aktiv weiter aus. Im Fokus stehen Lösungen, die kundenspezifische Ansprüche aus einer Hand realisieren und zahlreiche Projekte in neuen Geschäftsfeldern. Damit will das inhabergeführte Unternehmen seine 360 Grad-Perspektive als Berater, Entwickler, Systemintegrator und Servicepartner auch in Zukunft unterstreichen.