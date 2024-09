Jedes Unternehmen wird zum Medienunternehmen

Peter Nöthen glaubt, dass perspektivisch jedes Unternehmen zum Medienunternehmen wird – und sieht dort Wachstumspotenzial für Qvest.

»Wir wachsen weiter, werden immer mehr zur globalen Marke, mit Niederlassungen in den USA, in Europa, Middle East, Singapur und Australien«, sagt Peter Nöthen über die aktuelle Entwicklung bei Qvest.







Die Marke Qvest zu stärken und die übernommenen Unternehmen verstärkt unter einem Dach zu präsentieren, spielt für Qvest eine wichtige Rolle. Als Beispiel hierfür führt Peter Nöthen die Umbenennung des übernommenen OTT-Unternehmes Teravolt in Qvest Engage an. Peter Nöthen ergänzt: »Wir werden so immer mehr zu einer Marke und zu einem weltweit operierenden Unternehmen.«

Als Consulting-Unternehmen konzentriere sich Qvest auf Innovation, und Qvest gehe davon aus, dass perspektivisch jedes Unternehmen und jede große Marke, die Produkte an Consumer verkaufe, zum Medienunternehmen werde, weil die eigenen Produkte und Leistungen zunehmend mit Bewegtbild, Influencern und Medien beworben würden.

»Unser größtes Entwicklungspotenzial sehen wir deshalb insbesondere bei den großen Industrieunternehmen, die in der Zukunft immer mehr zu Medienunternehmen werden.«