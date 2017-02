Leuchtstarker Laser-Projektor von Panasonic verfügbar

Projektoren von Panasonic mit hoher Lichtleistung und Auflösungen bis 5.120 x 3.200 Bildpunkten verfügbar.

Panasonic baut sukzessive das High-End seiner Projektorenpalette aus. Neu verfügbar ist nun der 3-Chip-Laserprojektor PT-RQ32K von Panasonic mit einer Lichtleistung von 27.000 Lumen (gemessen in der Bildmitte). In einer speziellen Betriebssart (Quad Pixel Drive eingeschaltet, RGB-Eingangssignal) erreicht dieser Laser-Projektor laut Hersteller eine Auflösung von 5.120 x 3.200 Bildpunkten (WH-XGA). Beschickt man den Projektor, der als bildgebende Elemente drei DLP-Chips nutzt, via SDI mit Videosignalen, schafft er Auflösungen bis 4.096 x 2.160 Bildpunkten (bei einer in dieser Auflösungsstufe maximalen Bildrate von bis zu 60p). Das Gerät bringt unter anderem vier Terminals mit 3G/HD-SDI-Buchsen mit und kann in verschiedenen Signalmodi betrieben werden.

Der Laser-Projektor hat eine Leistungsaufnahme von knapp 3 kW, er erreicht eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz. Das Gerät ist für den Rental-Bereich konzipiert und ermöglicht flexible Projektion — durch Unterstützung gängiger Objektive und erweiterte Bildkorrekturverfahren.

Projektoren des Typs PT-RQ32K können mittels Ringschrauben aufgehängt oder auch rahmenfrei aufeinander gestellt werden. Dies reduziert den Aufwand, das Gesamtgewicht der Installation, spart Transportkosten und vereinfacht die Einrichtung von temporären Multiprojektor-Anwendungen.

Laut Hersteller sorgen die verwendete Laserlichtquelle und ein besonders robustes und hitzeresistentes Phosphorrad-Design für gleichbleibend hohe Bild-, Farbqualität und Helligkeit.

Das wiederum ermöglicht natürlich besonders beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Projektoren konsistente Projektionsergebnisse.

Der neue PT-RQ32K reiht sich neben zwei anderen, sehr leuchtstarken Projektoren in die Produktpalette von Panasonic ein: Dem PT-RZ31K mit WU-XGA-Auflösung und 31.000 Center-Lumen und sowie dem PT-RS30K mit S-XGA+ Auflösung.

Der PT-RZ31K kam vor kurzem bei der Eröffnungsfeier des neuen Konzerthauses Elbphilharmonie in Hamburg zum Einsatz. Dort wurde eine Licht- und Bildershow auf der Fassade des neuen Wahrzeichens der Hansestadt realisiert.