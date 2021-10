Beta von Dropbox Replay ab sofort verfügbar

Ein Reviewtool von Dropbox macht die Zusammenarbeit an Videos schneller und einfacher.

Milliarden von Videodateien werden jedes Jahr in Dropbox gespeichert. Gleichzeitig wird aber die Freigabe von Videodateien komplizierter, wenn die Arbeit an Videoprojekten verteilt, remote stattfindet. Große Dateien, unterschiedliche Videoformate und geringe Bandbreiten werden schnell zum Problem. Dropbox Replay will nun das Sammeln und Verwalten von Feedback sowie die Reaktion darauf erleichtern und übersichtlich an einem Ort vereinen. Das neue Tool für die Zusammenarbeit an Videos ist ab sofort in einer offenen Beta-Version frei verfügbar.

Damit soll es möglich werden, Videos hochzuladen und Feedback direkt im Editor der eigenen Wahl zu erhalten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herwechseln zu müssen. Dropbox erläutert weiter, dass die Replay-Erweiterung für Adobe Premiere Pro Reviewprozesse entscheidend voranbringen soll.

Feedback aus Replay kann man demnach direkt in Premiere Pro sehen und darauf reagieren. Kommentare aus Replay lassen sich mit nur einem Klick direkt in die eigene Zeitleiste in Premiere Pro übertragen. Im Anschluss lässt sich die neue Version in Replay exportieren, ohne Premiere Pro zu beenden. Und mit der Integration von LumaFusion für Replay lässt es sich direkt in LumaFusion mit anderen Erstellern zusammenarbeiten.

Man kann Medien mit Kommentaren und Anmerkungen aus Dropbox Replay ansehen und direkt darauf antworten. Weiter sollen WeVideo und Replay die Zusammenarbeit an Videos für Teams noch einfacher und besser machen. Videos können in WeVideo erzeugt und bearbeitet und dann direkt in Dropbox Replay exportiert werden. Bestehende Dropbox-Videos lassen sich in WeVideo hochladen, das Feedback Frame für Frame abrufen und Anpassungen in Echtzeit erledigen.

»Da wir in Zukunft von vielen verschiedenen Orten aus zusammenarbeiten werden, suchen Teams nach Möglichkeiten, die Zusammenarbeit an Videos zu verbessern – ganz besonders Reviewprozesse“, so Sue Skidmore, PR-Leiterin bei Adobe Video. Sie betont, dass es mit Dropbox Replay möglich sei, Live-Feedback in Premiere Pro zu erhalten, was den Postproduktionsprozess beschleunige.

Die kostenlose Beta-Version von Dropbox Replay ist ab sofort frei verfügbar.