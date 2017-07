Neuer LapTop-Dolly

Der LapTop-Dolly wurde überarbeitet und kann ab sofort Pedestal-Säulen der führenden Hersteller aufnehmen.

Ab sofort ist es somit möglich, den Laptop-Dolly mit Drehkreuz zu nutzen, ein Stativ mit Gummiziehhebeln direkt am Dollyboden zu montieren oder aber eine Pedestal-Säule auf der Schiene einzusetzen. Dazu wird die Pedestal-Säule dem Pedestal entnommen und in einen speziell dafür entwickelten Dollyadapter eingesetzt.

Für Einsätze in Bodennähe gibt es beim neuen LapTop-Dolly drei in den Dollyboden integrierte 100mm Schalen (bzw. 150mm via Adapter) zur Direktmontage des Fluidkopfes.

Basierend auf den Tangoschienen hat der Hersteller Prosup für seinen LapTop-Dolly auch gleich eigene Schienen in 1,50m Länge auf den Markt gebracht, die sich mittig zusammenlegen lassen und somit im Transport nicht länger werden. Für Luftreifenfahrten auf dem Boden sorgt jetzt eine optionale Zwillingsbereifung für zusätzliche Laufruhe.

Der Laptop-Dolly ist bei der Münchner Firma CaSu im Vertrieb.