MRMC: neuer Kameraroboter Cinebot Mini

Der neue Kameraroboter Cinebot Mini von MRMC ist laut Hersteller benutzerfreundlicher und flexibler anwendbar.

Die Kameraroboter von MRMC werden an Filmsets meist dafür genutzt, präzise Wiederholungen von Kamerabewegungen zu realisieren. Damit werden Motion-Control-Aufnahmen realisiert, die oft als Basis von VFX dienen. Bei weitgehend automatisierten Studioabläufen, etwa in Virtual Sets, werden solche Roboter natürlich ebenfalls eingesetzt, so etwa in den Nachrichtenstudios vieler Sender.

MRMC, ein Unternehmen der Nikon-Gruppe, hat nun einen neuen Kameraroboter vorgestellt: den Cinebot Mini. Das ist laut Hersteller ein kleiner, leichter und vielseitiger Roboter, der es dem Bedienpersonal ermöglichen soll, jeden Bewegungsablauf relativ einfach selbst zu steuern. Der Cinebot Mini wird laut MRMC bei der IBC2023 vorgestellt, ist auf einfache Benutzung ausgelegt und verfügt über eine Reihe von benutzerfreundlichen, einfachen Funktionen. Er hat eine Armreichweite von 1,3 m und bietet eine Nutzlast von 10 kg, ist dabei aber vergleichsweise klein, kompakt und portabel.

Der Cinebot Mini bietet die Möglichkeit, Kamerabewegungen manuell zu führen und dabei aufzuzeichnen. So können auch komplexe Kamerabewegungen einfacher realisiert werden. Der Cinebot Mini ist laut Hersteller sehr mobil und ermöglicht einen bequemen Transport und Aufbau. Das Gewicht nennt der Hersteller aber derzeit noch nicht.

Der Kameraroboter kann bis zu acht Stunden im Akkubetrieb laufen, was einen längeren Betrieb ohne Hauptstromquelle ermöglicht, so MRMC. Gesteuert werden kann der Cinebot Mini von Hand, direkt über ein mobiles Gerät oder über die Flair-Software von MRMC.

Für den Cinebot Mini gibt es eine Auswahl von Schienen- und Pedestal-Option. Damit kann der Roboter auf einem Stativ oder Tower eingesetzt werden oder auch auf Schienen.

»MRMC entwickelt auch weiterhin die innovativsten Technologien, um den sich wandelnden Anforderungen der Film- und Kinobranche gerecht zu werden«, erläutert Assaff Rawner, CEO von MRMC. »Cinebot Mini ist die ideale Lösung für Profis, die jede manuell ausgeführte Bewegung am Set mit maximaler Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit aufzeichnen und replizieren wollen, um eine Vielzahl von Produktionsanforderungen zu erfüllen.«

Kameraleute können bei Cinebot Mini die Kamera einfach von Hand an verschiedene Positionen bringen, der Roboterarm zeichnet die Bewegungsdaten dann auf. Man kann den Roboter auch auf Schienen wie mit einem normalen Dolly fahren, und diese Bewegungen können ebenfalls aufgezeichnet und dann wiedergegeben werden. Die Idee hinter dem Cinebot Mini ist es, Motion Control für jedes Set verfügbar zu machen, mit einer einfacheren, vertrauten Steuerung, einem kleineren Platzbedarf und einem Preis, der ihn für jeden zugänglich macht, nicht nur für größere Produktionen.