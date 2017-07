Panther: der neue U-Bangi-Slider XY

Panther hat die Funktionalität des U-Bangi-Sliders erweitert: Jetzt lassen sich zwei Slider miteinander kombinieren, was Fahrten in alle Richtungen erlaubt.

Ab sofort ist es möglich, zwei U-Bangi-Slider zu kombinieren, um sowohl Fahrten in die X-Achse, als auch in die Y-Achse realisieren zu können. Der Slider ist somit nicht nur in eine Richtung begrenzt. Beispielsweise kann sich der untere Slider linear in die eine Richtung bewegen, während der oben befestigte Slider dank eines 360° Drehadapters auch in eine komplett andere Richtung fahren kann.

Ein weiterer Vorteil: Der U-Bangi-Slider XY lässt sich nun verlängern, und der Operator kann individuell festlegen, um welche Distanz der untere Slider verlängert werden soll. Dies ist insbesondere bei engen Drehorten von Vorteil.

Jeder U-Bangi-Slider kann zum XY-Slider aufgerüstet werden.