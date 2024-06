Lumix S9: Neue Kamera, neue Optiken für Vollformat

Die neue S9 ist die kleinste und leichteste Systemkamera mit Vollformat-Chip in der Lumix S-Serie von Panasonic. Neu sind eine Weitwinkel-Festbrennweite und ein WW-Zoom.

Die neue Panasonic Lumix S9 übernimmt den 24,2 Megapixel-Vollformatchip der S5II. Für die weitere interne Signalverarbeitung sorgt neueste Prozessortechnik. Das neue Aufnahmeformat MP4 Lite ermöglicht Opengate-Aufnahmen in 4:2:0 10 Bit mit 30 oder 25 Bildern pro Sekunde. Die Scharfstellung arbeitet mit Phase Detection Auto-Focus (PDAF), und Active I.S. kann gegen das Verwackeln zugeschaltet werden. Eine LUT-Taste am Gehäuse ermöglicht den direkten Echtzeit-Zugriff auf die vorgegebenen oder individuellen LUTs. Neue LUTs können jetzt auch mit der App entwickelt werden, was eine Nachbearbeitung fertiger Aufnahmen erspart.

Der Transfer von Daten zwischen Kamera und Smartphone wurde beschleunigt. Ein neuer Bearbeitungs-Workflow sorgt für einfaches »Shoot & Share« in sozialen Medien: Dafür wird im optimalen Format für Smartphones aufgezeichnet; die Seitenverhältnisse werden mit der Lumix Lab App ganz angepasst.

Mit nur 403 Gramm ist das Gehäuse, das in vier Farben angeboten wird, kompakt und leicht. Die Preisempfehlung für den Body liegt bei 1.699 Euro. Für 1.999 Euro kommen Body und die Optik S-R2060E. Nur im schwarzen Gehäuse wird ein Kit mit dem Objektiv S-R28200E für 2.499 Euro angeboten.

Neue Optiken fürs Vollformat

Ebenfalls in diesem Monat kommt das Lumix-Weitwinkel S-R26E für 239 € in den Handel. Die 26mm-WW-Festbrennweite mit F8 und manuellem Focus ist kompakt und leicht.

Für Herbst/Winter kündigt Panasonic ein Weitwinkel-Zoom für die Vollformat-Kameras der S-Serie an. Deren Brennweitenspektrum wird damit um den Bereich zwischen 18 und 40 Millimetern -also Ultraweitwinkel und Normaloptik – bei Blenden zwischen F4.5 und F6.3 ergänzt. Als geringste Aufnahmeentfernung werden 15 Zentimeter genannt. Der Preis steht noch nicht fest.