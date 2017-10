Blacktrax-Lichttechnik für Queen und Adam Lambert

Auf ihrer aktuellen Tour in den USA, Europa und Ozeanien werden Queen und Adam Lamberg in neuem Lichte präsentiert. Verantwortlich dafür ist der Lichtdesigner Rob Sinclair, der Blacktrax einsetzt.

»Die Kreativität und Präzision des früheren Lichtdesigns von Dark Art Creative haben mich einfach umgehauen«, sagt Rob Sinclair. »Oli Metcalfe, den Besitzer von Dark Art Creative, der für die Lichtshow verantwortlich war, kenne ich seit etlichen Jahren. Deshalb habe ich ihn sofort kontaktiert und gefragt, wie er das angestellt hat. Erst durch ihn kam ich auf Blacktrax.«

Blacktrax ist die einzige verfügbare Lösung, die ein modernes, zuverlässiges Tracking in so einer enormen Größe anbietet. Blacktrax ist ein auf Bildverarbeitung basierendes System, das eine Reihe von anderen Applikationen miteinander verbindet, wie etwa Robotic Lights, Media Server und andere Geräte, die RTTrPM Open Protocol nutzen, um 3D-(X,Y,Z) und 6D-Rotationsdaten (Yaw, Pitch, Roll) einzufangen und zu übermitteln. Das verspricht eine ungewöhnliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

Robert Sinclair arbeitet mit Clay Paky Scenius Uncio Scheinwerfern und steuert sie mit Blacktrax. So kann er alle sieben Bandmitglieder verfolgen.

»Verfolgerscheinwerfer haben eingeschränkte Funktionen und die Resultate, die man damit erzielt, können stark variieren. Wenn man also besondere Effekte einsetzen möchte, kann das sehr frustrierend sein«, ergänzt Sinclair. »Ich wusste, dass es eine bessere Lösung geben muss, etwas komplexere Lichtsysteme zu bedienen. Diese müssen mir die nötige Reproduzierbarkeit bieten, ohne die eine so aufwändige Show kaum umzusetzen wäre.«

»Blacktrax hat uns nicht nur die eine kontinuierliche Reproduzierbarkeit geliefert, sondern auch die Möglichkeit, unzählige Effekte und Eigenschaften zu entwickeln und einzusetzen, die sonst keinesfalls möglich gewesen wären«, sagt er. »Wir konnten die ganze Lichtanlage um diese Möglichkeiten herum designen. Die Unterstützung durch Metcalfe von Dark Art Creative und Sam Auguste, Lichttechniker der Tour, war unentbehrlich. So konnte das Blacktrax System problemlos über die ganze Tour hinweg funktionieren.«

»Es hat mir große Freude bereitet, mit Rob für diese Produktion zusammenzuarbeiten. Er hat viele frische Ideen, wie man das System einsetzen kann. Er kennt sich auch mit dem Zone Control Feature von Blacktrax aus. Das bedeutet: Er kann sein Führungslicht perfekt verteilen, aber es gleichzeitig bei großartigen Effekten einsetzen – was nicht möglich wäre, wenn die Operatoren einzeln bedient werden müssten. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit«, sagt Oli Metcalfef.

Die Bühnendesigner von Stufish haben sich bei der Bühnenform, die 21 Meter breit und 34 Meter lang ist, an Brian Mays maßgeschneiderter Gitarre orientiert. Laut Stufish sei es die technisch anspruchsvollste Show, die Queen und Adam Lambert jemals gespielt haben. Eines der Schlüsselelemente ist die acht Tonnen schwere, rot verchromte, ovale, »halo« kinetische Lichtanlage über der Bühne, die spektakuläre und dynamische Lichteffekte umsetzen kann. Sie ist 15 Meter breit, 9 Meter tief und 1,2 Meter hoch. Insgesamt hat sie 94 bewegliche Scheinwerfer, die in einer Serie an Spiegelboxen untergebracht sind.