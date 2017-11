GoPro: 360°-Kamera Fusion ab sofort erhältlich

Die Fusion-Kamera wird ab sofort an Kunden aus Europa und den USA ausgeliefert. Durch die Fähigkeit, immersive sphärische Inhalte in 5.2K zu erfassen, nimmt Fusion die komplette Umgebung auf.

Die GoPro App unterstützt die Steuerung der Kamera sowie eine Vorschau der Aufnahme in Echtzeit und ermöglicht das Zusammenfügen, Kürzen und Teilen von Inhalten direkt von einem iOS Smartphone (Android bald verfügbar). Für Desktop Geräte ist Fusion Studio inklusive Adobe Premiere Pro CC Plugins verfügbar, das unter anderem auch die OverCapture-Funktion beinhaltet. So lassen sich Videos in HD-Qualität aus dem bestehenden VR-Clip generieren. Zusammen mit den verfügbaren Apps bietet Fusion die Möglichkeit, mit Perspektiven zu arbeiten, die mit herkömmlichen Kameras nicht möglich sind.

Ab Anfang 2018 wird die OverCapture-Funktion auch für Mobilgeräte zur Verfügung stehen und visuelle Presets, wie Tiny Planet oder PanoFlow beinhalten.

Fusion kostet brutto rund 750 Euro.

FUSION – ECKDATEN