Western Digital: Wireless-Speicher mit bis zu 4 TB

My Passport Wireless Pro ist eine mobile Wireless-Festplatte für Speicher- und Streaming-Aufgaben. Sie bietet bis zu zehn Stunden autonomen, kabelfreien Betrieb. Die Platte ist darüber hinaus auch noch Powerbank, Hotspot, Kartenleser und vieles mehr.

My Passport Wireless Pro von Western Digital ist in erster Linie eine mobile Festplatte mit bis zu 4 TB Speicherkapazität.

Das Gerät bringt aber viel mehr mit, als nur Speicherplatz für das einfache Herunterladen, Bearbeiten und Streamen von Fotos und Videos.

Die 1-TB-Variante bietet der Hersteller für 164 Euro an, die 4-TB-Version kostet 263 Euro — erstaunlich bei dem recht großen Funktionsumfang, der die Platte für verschiedene Zwecke nutzbar macht — auch ganz ohne Rechner.

Auf drei Wegen kann die Platte Dateien abgeben und entgegennehmen: kabellos via WLAN, über einen eingebauten SD-Kartensteckplatz oder über die USB-3.0-Schnittstelle. Zudem kann die mobile Festplatte auch als Hotspot oder als Powerbank für andere mobile Geräte genutzt werden. Die Kapazität kann bis zu 4 TB betragen. Die Platte kann netzunabhängig bis zu zehn Stunden lang Videos streamen.

Hersteller Western Digital charakterisiert My Passport Wireless Pro als »All-in-One-Laufwerk«, das einen wesentlichen Beitrag zur Vereinfachung und Optimierung individueller Workflows leisten könne.

Integriertes WLAN, Hotspot

Die integrierte 802.11ac-Technologie ermöglicht die kabellose Nutzung der Festplatte — und zwar in beiden Richtungen: So können Dateien von entsprechend ausgestatteten Kameras, Smartphones, Tablets oder Laptops auf die Platte geschrieben werden. Die Platte kann aber auch für die Wiedergabe genutzt werden und Videos per Streaming an andere Geräte abgeben. Bis zu acht HD-Videos kann die Platte gleichzeitig an mehrere verbundene Geräte streamen, das können etwa Smart-TVs oder Smartphones sein.

5 GHz 802.11ac steht als WLAN-Technologie für eine schnellere Leistung auf kompatiblen WLAN-AC-Geräten bereit, zudem 2,4 GHz 802.11n für eine bessere Leistung über große Distanzen für WLAN-AC- und N-Geräte.

Der WLAN-Passwortschutz schützt Fotos, Videos, Musik und andere Dateien auf der Platte vor unberechtigtem Zugriff. Mit zwei unterschiedlichen Frequenzbändern bietet My Passport Wireless Pro eine hohe Kompatibilität.

Die My Passport Wireless Pro kann auch als WLAN-Hub dienen und in dieser Funktion dann eine Internet-Verbindung mit bis zu acht Geräten zu teilen.

Integrierter SD-Kartenleser

Die My Passport Wireless Pro bietet einen SD-Karten-Slot. Der offeriert die Funktionalität eines SD-3.0-Kartenlesers, Fotos und Videos etwa können damit von der SD-Karte einer Kamera direkt und ohne weitere Geräte kopiert werden. Auf Wunsch löscht die Platte die Speicherkarte nach dem Kopiervorgang automatisch.

USB-3.0-Schnittstelle

Auch über den integrierten USB-3.0-Anschluss können Daten von der My Passport Wireless Pro kopiert oder dort abgelegt werden. Hier kann man einen separaten Kartenleser anschließen, um etwa Raw-Daten von CFast-Speicherkarten auf die Platte zu kopieren. Man kann aber auch eine weiteres Speichermedium, also etwa eine USB-3-Festplatte an die My Passport Wireless Pro anschließen und dann kann auch diese kabellos genutzt werden.

Akku, Powerbank-Funktion

Über den USB-Anschluss wird auch der eingebaute Akku geladen, der bis zu zehn Stunden kabellosen Dauerbetrieb ermöglicht. Der Akku bietet 6.400 mAh und er kann auch wie eine Powerbank genutzt werden, um andere Geräte zu laden.

Browser-basierte Bedienung

Bedient wird die Platte über eine App oder einen beliebigen Browser. So kann man gezielt auf seine Daten zugreifen und einfach die diversen Funktionen der Platte nutzen und einstellen. Hier kann man etwa auch Sperrfunktionen aktivieren: So lassen sich etwa auch unberechtigte Zugriff über die USB-Buchse verhindern, sollte das Gerät verloren gehen oder gestohlen werden.

Verbindung zur Creative Cloud von Adobe

Über die My-Cloud-Mobile-App kann man die Festplatte auch direkt mit der Adobe Creative Cloud verbinden. Fotos und Videos können so sehr schnell von der Kamera auf die Platte kopiert und zusätzlich in der Creative-Cloud-Umgebung verfügbar gemacht werden, um sie direkt bearbeiten zu können.

My Passport Wireless Pro: Weitere technische Infos

Die My Passport Wireless Pro ist mit ExFAT formatiert. Sie kann unabhängig genutzt werden, ist aber auch sofort und direkt mit verschiedensten Mac- und Windows-Rechnern einsetzbar. Sie ist kompatibel mit den Betriebssystemen Windows 10, Windows 8 oder Windows 7, Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks oder Mountain Lion. Zum Streaming sind DLNA-/UPnP-Geräte oder Plex-aktivierte Geräte als Empfänger nötig.

Schnittstellen: WLAN, SD-Kartensteckplatz, USB 3.0

Kapazität: 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB

Weitere Infos hier.