Panasonic-Kamera EVA1: Firmware-Upgrade 2.0

Per Firmware-Upgrade 2.0 erweitert Panasonic die EVA1-Kamera um neue Funktionen: mit dem All-I-Codec aufzeichnen und Raw-Signale ausgeben — und mehr.

Das Firmware-Upgrade 2.0 für die Panasonic-Kamera EVA1 (Praxistest dieser Kamera) soll ab Ende März kostenlos zur Verfügung stehen und die Aufzeichnung mit All-Intra-Codecs sowie Raw-Ausgabe und Zeiterafferaufnahmen ermöglichen. Zudem wird auch die Aufzeichnung im HD 422 Interlaced Codec möglich.

Auch die Kommunikation der Kamera mit Equipment von Drittherstellern wird mit dem jüngsten Firmware-Update 2.0 verbessert. So lassen sich nun die Automatikfunktionen und Bedienelemente der Kamera besser nutzen, um Fokus und Blende diverser Objektive zu steuern.

So wird etwa auch die Zoomsteuerung der kompakten Canon Cine-Servo-Zooms möglich. Ebenfalls neu: Ab sofort werden auch sechs Sigma-Art-Objektive besser von der EVA1 unterstützt.

LCD-Signal-Cloning nach HDMI, sowie zusätzliche Home-Screen-Anzeigen verbessern das Monitoring in der Kamera, so Panasonic. Zur Verbesserung des Workflows hat Panasonic dafür gesorgt, dass sich mit den Raw-Daten auch weitere Daten, etwa Timecode, Rec Flag und VANC-Metadaten via SDI-Buchse ausgeben lassen.

Weitere Infos zum Firmware-Upgrade 2.0

Zahlreiche verbesserte Codecs

All-Intra Codecs 422 10 Bit

• 4K / UHD bis zu 30p @400Mbps

• 2K / HD bis zu 60p @200Mbps

• 2K / HD bis zu 30p @100Mbps

All-Intra Codecs für hohe Frameraten (HFR)

• 4K / UHD 30p @400Mbps

• 2K / HD 120p @400Mbps

Raw Output

Der Raw-Output via 6G-SDI unterstützt folgenden Auflösungen und Frameraten:

• 5.7 K Raw mit bis zu 30p

• Crop 4K Raw mit bis zu 60p

• Crop 2K Raw mit bis zu 240p

Interlaced Recording Format

• FHD (1.920 x 1.080) – All-Intra 100Mbps 10-bit 422 @59.94i/50i

• FHD (1.920 x 1.080) – Long-GOP 50Mbps 10-bit 422 @59.94i/50i

Support weiterer Sigma-Art-Objektive

• 12-24 F4 DG HSM

• 24-70 F2.8 DG OS HSM

• 14 mm F1.8 DG HSM

• 30 mm F1.4 DC HSM

• 85 mm F1.4 DG HSM

• 135 mm F1.8 DG HSM