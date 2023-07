Panasonic: ST 2110-Upgrade für Einstiegs-Studiokamera AK-HC3900

Panasonic Connect Europe kündigt ein ST 2110-Upgrade für seine Einstiegs-Studiokamera Panasonic AK-HC3900 an.

Das ST 2110-Upgrade für die Einstiegs-Studiokamera Panasonic AK-HC3900 soll im 3. Quartal dieses Jahres mit einem kostenpflichtigen AK-SFC391-Aktivierungscode auf den Markt kommen. Mit dem Upgrade positioniert sich Panasonic als einer der wenigen Hersteller mit einem kompletten IP-Ready-Line-up von Einstiegs- bis hin zu High-End-Studiokameras. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine neue PTZ-Kamera UE160 und die KAIROS IT/IP-Live-Video-Plattform.

Durch das Software-Upgrade für die Studiokamera AK-HC3900 wird die Qualität und Effizienz an Produktionsstandorten optimiert. Es reduziert Kosten, da keine Kamerasteuereinheit (CCU) mehr benötigt wird, und ermöglicht eine unkomprimierte Übertragung in Broadcast-Qualität mit ST 2110.

Mit diesem Upgrade kann die Panasonic AK-HC3900 HD-Studiokamera an SMPTE ST 2110-kompatible Broadcast-Geräte oder Netzwerk-Switches angeschlossen werden. Dadurch kann die AK-HC3900 unkomprimiertes HD-Video in Broadcast-Qualität direkt vom Kamerakopf über IP mit sehr geringer Latenz übertragen, ohne dass eine CCU erforderlich ist. Mit dem ST 2110-Upgrade unterstützt die Kamera zudem IP-Return-Video (HD), Referenzsignal (PTP), Trunk-Signalausgang (HD), Prompter-Eingang und IP-Intercom-Audioeingang/-ausgang.

Darüber hinaus wird künftig auch die AK-PLV100, die bereits unkomprimiertes ST 2110 unterstützt, ein Firmware-Upgrade erhalten. Dies ermöglicht die SMPTE ST 2110-Ausgabe, einschließlich JPEG-XS-Komprimierung als Standard, direkt vom Kamerakopf. Dies erleichtert den Live-Produktionsbetrieb und minimiert die Anzahl externer Geräte.

Das Upgrade ermöglicht es, die Kamera über IP direkt mit dem Mischer Panasonic Kairos zu verbinden. So wird eine platzsparende, hocheffiziente und flexible IP-Live-Produktion und -Verteilung mit einer großen Anzahl von Kameras möglich. Der CCU-lose Anschluss der HD-Studiokamera AK-HC3900 spart zusätzlich Platz und reduziert den Verkabelungsaufwand für einen hocheffizienten Betrieb. Zudem sinkt damit der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich.

Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe, sagt: »Dieses neue Upgrade unterstreicht einmal mehr das Engagement von Panasonic, die Branche bei einem schnellen Übergang zu IP zu unterstützen. Unser komplettes Angebot an IP-fähigem Equipment trägt dazu bei, die Effizienz, Flexibilität und Qualität in den Bereichen Broadcasting, Live-Produktionen und Streaming weiter zu verbessern.«