DJI präsentiert die Mavic 2 Pro und die Mavic 2 Zoom

DJI präsentiert die Mavic 2 Pro, die weltweit erste Drohne mit integrierter Hasselblad-Kamera, und die Mavic 2 Zoom, die weltweit erste faltbare Hobby-Drohne mit optischem Zoom.

Mavic 2

Die Mavic 2 Serie ist die derzeit fortschrittlichste Drohnenserie von DJI und wurde für Profis, Luftbildfotografen und Content Creators entwickelt. Sie weist ein Faltdesign auf, bietet neue, stabilisierte Kameras und fortschrittliche intelligente Funktionen wie Hyperlapse und ActiveTrack. DJI hebt die Flugzeit von bis zu 31 Minuten und das stabilere Videoübertragungssystem hervor.

Die Mavic 2 Pro – Überlegene Bildqualität mit Hasselblad

In zweijähriger Zusammenarbeit zwischen DJI und Hasselblad, dem führenden Hersteller im Mittelformat, wurde die Mavic 2 Pro als weltweit erste Drohne überhaupt mit einer integrierten Hasselbladkamera ausgestattet. Sie bietet laut DJI eine hervorragende Bildqualität, eine überragende Farbabbildung und eine hohe Lichtempfindlichkeit. Mit ihrem 1 Zoll CMOS-Sensor und einem 10-Bit Dlog-M Farbprofil bildet die Kamera, im Vergleich zur Mavic Pro, vierfach feiner aufgelöste Farbschattierungen pro Farbkanal ab. Dies liefert ein Maximum an Möglichkeiten für die nachträgliche Video- und Fotobearbeitung. Die Mavic 2 Pro nimmt Luftbilder mit 20 Megapixeln auf, die einzigartige Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) garantiert höchste Farbtreue und die anpassbare Blende (F2.8 bis F11), gibt Benutzern mehr Kontrolle unter verschiedenen Lichtbedingungen. Mit 4K 10-Bit-HDR-Unterstützung kann die Mavic 2 Pro mit HLG an einen 4K-Fernseher angeschlossen werden und Filmmaterial mit den richtigen Farbtönen wiedergeben.

Mavic 2 Zoom – Dynamischere Perspektiven mit optischem und digitalem Zoom

Mit ihrem 1/2,3 Zoll CMOS-Sensor ist die Mavic 2 Zoom die erste faltbare Hobby-Drohne mit eingebautem Zoom. Dieser ermöglicht ganz neue dynamische Perspektivenwechsel und läutet eine neue Ära des kreativen Storytellings ein. Mit dem Mavic 2 Zoom können Benutzer ihrem Motiv auf Anhieb näher kommen, indem sie den zweifachen optischen Zoom (24-48 mm) mit dem zweifachen Digitalzoom kombinieren, um ein 96-mm-Teleobjektiv zu simulieren, das Videos in voller HD-Auflösung ohne Qualitätsverlust aufnimmt. Der Hybrid-Autofokus des Mavic 2 Zoom kombiniert Phasen- und Kontrasterkennung für eine höhere Fokusgenauigkeit mit einer bis zu 40% höheren Fokusgeschwindigkeit als zuvor. Benutzer können lebhafte Fotos mit 12 Megapixeln aufnehmen oder die neue Funktion »Super Resolution« verwenden. Diese erstellt, durch das automatische Zusammensetzen von neun gezoomten Fotos, ein einzelnes superauflösendes Foto mit 48 Megapixeln. Das soll sich besonders für Landschaftsaufnahmen eignen.

Exklusiv für die Mavic 2 Zoom gibt es den neuen Quickshot-Modus Dolly-Zoom. Mit ihm erhält der Anwender neue kreative Möglichkeiten in der Erstellung von Aufnahmen, die bisher nur professionellen Filmemachern vorbehalten waren. Der Effekt erlaubt völlig neue Perspektivenwechsel durch automatisches Heranzoomen beim gleichzeitigen Wegfliegen vom Motiv. Das Motiv im Zentrum bleibt dabei gleich groß und wird stärker in den Fokus gerückt, da Teile der Umgebung ausgeblendet werden.

Mavic 2 Serie – Die neuen Spitzenmodelle im Hobby-Bereich

Beide Kameras erfassen lebhaftes 4K-Ultra-High-Definition-Video mit extremer Detailtreue und zeichnen mit einer maximalen Bitrate von 100 Megabit pro Sekunde mit dem H.265-Komprimierungs-Codec einen außergewöhnlichen Grad an Freiraum für Post-Production-Workflows auf. Für Fotografen bietet die neue Enhanced High Dynamic Range-Funktion eine Sequenz von Fotos für einen hohen Dynamikbereich, wodurch die Mavic 2 Pro beeindruckende 14 Blendenstufen und die Mavic 2 Zoom bis zu 13 Blendenstufen bietet.

Neue intelligente Werkzeuge

Die Mavic 2 bietet neue, intelligente Flugmodi. So sollen Anwender mit dem neuen Hyperlapse-Modus Veränderungen eines Motivs über einen längeren Zeitraum erfassen und sofort auf sozialen Medien teilen können. JPEG- und RAW-Fotos können gleichzeitig auf einer Micro-SD-Karte oder im internen Speicher gesichert werden. Dadurch bleibt mehr Platz für die Nachbearbeitung. In der DJI GO App stehen vier einfach zu bedienende Raumraffer-Profile zu Verfügung: Kreisen, Kursverriegelung, Wegpunkt und Frei:

Frei – Steuert die Drohne manuell während der Aufzeichnung des Hyperlapse-Videos.

Kreisen – Die Drohne fliegt automatisch auf einer Kreisbahn um das ausgewählte Motiv und hält das Geschehen immer im Mittelpunkt.

Kursverriegelung – Hält die Kamera auf das Motiv ausgerichtet, während die Drohne geradeaus ihrem Kurs folgt.

Wegpunkt – Die Flugroute wird auf Basis von Höhen- und GPS-Daten festgelegt und ermöglicht eine komplexere Flugplanung.

Ein bewegtes Motiv im Fokus zu behalten, soll dank ActiveTrack 2.0 einfacher als jemals zuvor sein. Dieser verbesserte automatische Verfolgungsmodus bringt eine völlig neue leistungsstarke Kombination aus autonomer Verfolgung und Hinderniserkennung. Durch die Hauptkamera und die dualen vorwärts gerichteten Sensoren erstellt die Mavic 2 eine dreidimensionale Karte der vor ihr liegenden Umgebung. Zusammen mit der Flugbahnvorhersage errechnet die Mavic 2 die Bewegungen des Motivs bis zu drei Sekunden weiter in die Zukunft. Wird ein Ziel verfolgt, scannt und erkennt die Mavic 2 Hindernisse, während sie gleichzeitig unterbrechungsfrei das Ziel fokussiert, so DJI. Sie bleibt auch dann auf das Ziel ausgerichtet, wenn dieses temporär verdeckt sein sollte, und das selbst bei höheren Geschwindigkeiten von bis zu 72 km/h.

Sicherer, intelligenter und stabiler Flug

Die autonomen Flugmöglichkeiten der Mavic 2 erlauben das Herstellen von aufregenden Aufnahmen selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Das FlightAutonomy-System wurde umfangreich verbessert und analysiert mit einem leistungsstärkeren Prozessor kontinuierlich die Umgebungsdaten, für eine noch bessere Hindernisvermeidung und ein sichereres Flugerlebnis. Damit sich Benutzer voll und ganz auf ihre perfekte Aufnahme fokussieren können, wurde die Mavic 2 – als erste Drohne von DJI – auf allen Seiten mit insgesamt 10 Sensoren zur automatischen Hinderniserkennung ausgestattet.

Das verbesserte Assistenzsystem für Piloten (APAS) ermöglicht der Drohne, automatisch Hindernissen auszuweichen, ohne dabei anhalten zu müssen. Beim Einsatz unter schlechten Lichtbedingungen schaltet sich die neue untere Zusatzbeleuchtung der Mavic 2 automatisch ein und unterstützt eine sichere und präzise Landung.

Das verbesserte Videoübertragungssystem OcuSync 2.0 sorgt für eine noch stabilere Verbindung zwischen der Drohne und der Fernsteuerung, betont DJI. Das System ist durch die zeitgleiche Nutzung der Frequenzbänder 2,4 und 5,8 GHz robuster gegenüber Interferenzen und ermöglicht die separate Zuteilung von Down- und Uplink auf die beiden Frequenzbänder. Zudem wurde die Auflösung der Videoübertragung auf 1080p verbessert, bei einer Reichweite von bis zu 8 km. Aufnahmen können nun direkt aus dem App-Cache der DJI GO App in Full HD bearbeitet und geteilt werden. Die originalen JPEG-Aufnahmen des Fluges können automatisch in voller Auflösung auf das Mobilgerät übertragen und geteilt werden, ohne die Daten von der Micro-SD-Karte kopieren zu müssen.

Aerodynamisches Design und längere Flugzeit

Das überarbeitete und verbesserte Gehäuse sorgt für eine bessere Aerodynamik. Der Luftwiderstand der Mavic 2 wurde um ganze 19% gegenüber der Mavic Pro reduziert und ermöglicht Fluggeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h im Sportmodus. Kombiniert mit dem effizienteren und leiseren Antriebssystem und den geräuscharmen Propellern, erreicht die Mavic 2 eine Flugzeit von bis zu 31 Minuten.

Die leistungsstarke Gimbal-Technologie sorgt auf drei Achsen auch bei hohen Geschwindigkeiten für verwacklungsfreie Videos und gestochen scharfe Fotos. Fotos und Videos können entweder direkt im internen 8 GB Speicher der Drohne oder auf einer Micro-SD-Karte mit bis zu 128 GB abgelegt werden. Alle DJI-Benutzer haben die Kontrolle darüber, wie ihre Daten gespeichert und verwaltet werden.

Die verbesserte Fernsteuerung verfügt über abnehmbare Steuerknüppel. Dies ermöglicht optimale Mobilität und einen einfachen Transport. Die Mavic 2 ist mit der DJI Goggles Serie kompatibel. Bei Nutzung des Kopfsteuerungsmodus kann der Gierwinkel des Gimbals von -75° bis +75° geschwenkt werden, was ein noch immersiveres FPV-Flugerlebnis erlaubt.

Preis und Verfügbarkeit

Für die Mavic 2 Pro (mit Akku, Fernsteuerung, Netzteil und vier Paar Propellern) beträgt der Einzelhandelspreis 1.449 Euro. Für die Mavic 2 Zoom (mit Akku, Fernsteuerung, Netzteil und vier Paar Propellern) beträgt der Einzelhandelspreis 1.249 Euro. Das Mavic 2 Fly More Kit beinhaltet zwei Intelligent Flight Batteries, eine Akkuladestation, ein Autoladegerät, einen Akku auf Power Bank Adapter, zwei Paar Propeller und eine Umhängetasche. Für dieses liegt der Einzelhandelspreis 319Euro. Ein Gimbal-Austausch-Service exklusiv für Mavic 2 wird in Kürze verfügbar sein.