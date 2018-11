Aja: 8K-Lösungen auf der Inter BEE 2018

Auf der Inter BEE 2018 zeigt Aja die nächste Generation von 8K-Workflows mit einer Reihe von flexiblen Lösungen, die schon heute verfügbar sind, darunter Kona-5 und FS-HDR.

Die erste 8K-Workflow-Demonstration zeigt den Aja FS-HDR, einen leistungsstarken universellen Echtzeit-Konverter und Frame-Synchronizer, der für die Verarbeitung von hochauflösenden Inhalten mit hohem Dynamikbereich (HDR) und großem Farbraum (WCG) entwickelt wurde. Mit der kostenlosen Aja FS-HDR Control Link Software sind vier synchronisierte FS-HDRs in der Lage, 8K HDR-Transformationen auszuführen.

Der Echtzeit-Workflow beinhaltet die 8K 60p HDR-Konvertierung und die Framesynchronisation aus 8K-Inhalten, die von einem Keisoku Giken KRS-8K Plus Player bereitgestellt werden, der vier Aja Ki Pro Ultra Plus-Einheiten enthält. Der 8K HDR-Inhalt wird dann über 12G-SDI an Aja Mini-Konverter gesendet, die in HDMI konvertieren und an einen Sharp 8K HDR-Monitor angeschlossen werden, den die Messebesucher ansehen können.

Eine zweite 8K-Workflow-Demonstration nutzt Aja Kona 5, ein Board, das in der Lage ist, über vier 12G-SDI-Ausgänge mit bis zu 60p-Bildraten eine Auflösung von 8K aufzunehmen oder auszugeben. Kona 5 arbeitet zusammen mit dem Colorfront Transcoder und gibt 8K-Inhalte von einer HP PC-Workstation über 12G-SDI an vier Aja Mini-Konverter aus, die ein zweites 8K Sharp-Display steuern.

Die 8K-Fähigkeit von Kona 5 steht Entwicklern, die das Aja SDK nutzen, zur Verfügung.