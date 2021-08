Prismon Multiviewer-System bei Red Bee

Der Mediendienstleister Red Bee Media hat sich für das R&S Prismon Multiviewer-System von Rohde & Schwarz entschieden.

Das Unternehmen wird veraltete SDI-Systeme in seinen Playout-Einrichtungen in Großbritannien durch ein hochflexibles, verteiltes, IP-basiertes Multiviewer-Netzwerk ersetzen.

Red Bee ist der bewährte Delivery-Partner für einige der wichtigsten Broadcast- und Medienunternehmen weltweit und bietet einen kompletten Delivery-Outsourcing-Service für Broadcast-Playout und Online-Streaming. Über seine Broadcast-Einrichtungen in London und Salford stellt Red Bee Playout- und Disaster-Recovery -Dienste für über hundert Kanäle in einer Vielzahl von Management- und Monitoring-Konfigurationen bereit.

Um sicherzustellen, dass jeder Operator die richtigen Signale überwachen kann, benötigte Red Bee ein schnell umkonfigurierbares Multiviewer-System. Die Wahl fiel auf Prismon von Rohde & Schwarz. Prismon ist ein softwaredefiniertes softwarebasiertes Multiviewer-System, das auf COTS-Hardware läuft und Signalformate bis zu 4K/Ultra HD unterstützt, sowohl für die Anzeige von Einzelbildern einzelnen Signalen als auch für Mosaikanzeigen mit mehreren Bildernvon mehrerenr Signalen.

Red Bee hat sich zusätzlich für die Prismon-Optionen SDM (Scalable Distributed Multiviewer) und MCC (Multiviewer Control Center) entschieden. Das SDM-Feature (skalierbare, verteilte Multiviewing-Funktionalität) von Rohde & Schwarz ermöglicht es, jeden Eingang mit jedem Ausgang innerhalb des Multiviewer-Netzwerks zu verbinden (Any-to-Any-Konnektivität). Dadurch unterstützt Prismon auch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen innerhalb eines Netzes. Beispielsweise können Nutzer so eine Ansicht mit mehreren Ultra-HD-Signalen konfigurieren und damit Möglichkeiten wahrnehmen, die über die Decodierfähigkeit eines einzelnen Systems hinausgehen. Das MCC erlaubt die Steuerung eines Netzwerks von Multiviewer-Einheiten von einer einzigen zentralen Stelle aus. So ist eine sofortige parallele Neukonfiguration mehrerer Prismon-Systeme möglich, entweder über die intuitive Benutzerschnittstelle oder zentral gesteuert im automatischen Betrieb.

»Multiviewer sind für unsere Playout-Zentren unverzichtbar«, sagt Robert Luggar, Head of Broadcast Media Solutions and Platforms bei Red Bee. »Wir müssen etwa 450 Streams überwachen, also brauchen wir eine gewisse GrößeFlexibilität hinsichtlich, Größe und Signalverteilung Skalierbarkeit und Flexibilität . Momentan sind das noch SDI-Streams Signale, aber Rohde & Schwarz hat uns gezeigt, dass das Prismon-System heute damit umgehen und – wichtiger – in Zukunft problemlos auf IP umgestellt werden kann.«

Andreas Loges, Vice President Media Technologies bei Rohde & Schwarz, kommentiert: »Wir haben diesen Auftrag in einem harten Wettbewerb gegen eine Reihe anderer Anbieter gewonnen. Wir hatten die Nase vorn, weil wir eine Drop-In-Lösung liefern konnten, d.h. einen direkten Ersatz für Legacy-Multiviewer-Systeme, und weil unser softwaredefinierter Ansatz eine inhärent hybride Plattform darstellt, die sowohl SDI- als auch IP-Signale nach SMPTE ST 2022 6 und SMPTE ST 2110 unterstützt.«

»Sendeanstalten auf der ganzen Welt stehen vor der gleichen Herausforderung«, so Loges weiter. »Die vorhandenen Multiviewer erreichen allmählich das Ende ihrer Lebensdauer und wurden ausschließlich für SDI entwickelt. Aufgrund seines Hybridkonzepts und der Leistungsfähigkeit des SDM-Features ist Prismon gut positioniert, um Legacy-Systeme in vielen weiteren großen Playout-Zentren abzulösen.«

Der Auftrag wurde im Dezember 2020 erteilt, und trotz der Schwierigkeiten aufgrund der Abstandsregeln und des Mitarbeiterschutzes während der Pandemie konnte das System termingerecht installiert und in Betrieb genommen werden.