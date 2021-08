Studio Berlin nutzt Aja FS-HDR in der HDR-Produktion

Studio Berlin verwendet den AJA FS-HDR Echtzeit-HDR/WCG-Konverter für eine Reihe von Konvertierungen bei mehreren Projekten, die nativ in UltraHD HDR bearbeitet werden.

Studio Berlin setzt HDR bereits seit langem ein, um die Produktionsqualität bei einer Reihe von Projekten zu verbessern, darunter Live-Sportveranstaltungen wie Bundesligaspiele und Unterhaltungssendungen wie »Joko und Klaas gegen Pro7« und »Late Night« mit Klaas Heufer-Umlauf. Je nach Projekt ist das Team von Studio Berlin mit einem der fünf Ü-Wagen oder einem speziellen Flypack unterwegs oder in einem der Studios in Berlin, Köln oder München untergebracht. Unabhängig vom Produktionsort wird der Aja FS-HDR Echtzeit-HDR/WCG-Konverter für unterschiedlichste Konvertierungsanforderungen eingesetzt.

Studio Berlin produziert eine Reihe von Projekten nativ in UltraHD HDR, wobei ein eigener Workflow zum Einsatz kommt, der im Laufe der Jahre entwickelt wurde und immer weiter verfeinert wird. Die auf jedes Projekt zugeschnittene Pipeline hat sich als entscheidend erwiesen, um dem Team dabei zu helfen, Farbe und Luminanz projektübergreifend zu erweitern und mehr Details aus dem Bild herauszuholen.

Die zugrundeliegende Ausrüstung besteht größtenteils aus hochwertigen Kameras, drahtlosen Videoübertragungsstrecken, UltraHD HDR-Monitoren und einem Aja FS-HDR. Für ein kosteneffizientes Monitoring setzt das Studio häufig auch Aja Hi5-4K-Plus Mini-Converter ein, um UltraHD HDR-Material auf Consumer-HDMI-Monitoren anzuzeigen.

»Jedes Projekt ist eine Lernerfahrung, und mit jedem Projekt können wir die Messlatte in Bezug auf das visuell Erreichbare höher legen. Bei den meisten UltraHD-HDR-Sendungen beginnen wir mit zuvor gedrehten HD- oder sogar SD-SDR-Inhalten, so dass wir uns stark auf den FS-HDR-Echtzeit-HDR/WCG-Konverter von Aja stützen«, erklärt Matthias Alexandru, CTO von Studio Berlin. »FS-HDR bietet verschiedene Einstellungen, mit denen wir uns an das jeweilige Quellmaterial anpassen können, um sicherzustellen, dass wir immer das gewünschte Ergebnis erzielen. Außerdem hilft es uns, die verschiedenen Formate zu implementieren, die am Ende der Produktionskette benötigt werden.«

Studio Berlin nutzt den FS-HDR auf verschiedene Weise, z. B. für die Live-Übertragung von HDR-Inhalten auf den UltraHD-Kanal von Astra und parallel dazu für die Konvertierung und das Mapping der Produktion in HD SDR zur Verteilung an andere Kanäle. Alexandru fügte hinzu: »Da wir das UltraHD HDR-Produkt über die Aja FS-HDR in HD SDR konvertieren und nicht parallel Ultra HD HDR- und HD SDR-Produktionen laufen lassen, können unsere Kunden fesselnde Bilder in beiden Formaten liefern, ohne die Zeit-, Ausrüstungs- und Personalkosten, die eine parallele Produktion mit sich bringen würde.«

Für »Europakonzert«, ein klassisches Live-Konzert aus der Berliner Philharmonie, das Studio Berlin im Mai dieses Jahres ausstrahlte, wurden die Kamerasignale einzeln in UltraHD SDR aufgezeichnet und mit FS-HDR hochkonvertiert, um dem Redaktionsteam hochwertiges Ausgangsmaterial für die Postproduktion zu liefern.

»FS-HDR hat sich als Standard für Mapping und andere HDR-Produktionsanforderungen etabliert. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine unübertroffene Zuverlässigkeit; die schiere Flexibilität, die es bietet, war ein Schlüsselfaktor für unsere Entscheidung, es einzusetzen«, erklärt Alexandru. »Außerdem bringt Aja ständig neue Firmware-Updates heraus, die die Technologie noch robuster und unsere Arbeit noch einfacher machen. Die Tatsache, dass wir fünf dieser Geräte besitzen, spricht Bände.«

Alexandru bilanziert: »Mit einem hochmotivierten Team und einer Technologie wie Ajas FS-HDR wird es uns leichter fallen, die neuen Kundenanforderungen zu erfüllen und uns selbst und andere dabei immer wieder zu überraschen.«