Raw-Modus und mehr für Nikons Z-Serie

Neue Funktionen für die Z6 und Z7 von Nikon unterstützen den Einsatz der spiegellosen Vollformatkameras für Video-Drehs. Ein geplantes Firmware-Upgrade soll die Ausgabe im Raw-Format ermöglichen.

Laut Nikon wir die Ausgabe im 4K-UHD- und im Full-HD-Raw-Datenformat aus der Kamera unterstützt werden. »Die Raw-Daten können danach mit einem externen Recorder in einem Raw-kompatiblen Format aufgenommen werden«, heißt es dazu. Der Nutzer profitiere von der Flexibilität der 12Bit Farbtiefe. Ein Termin für die Bereitstellung dieser Firmware ist noch offen.

Bereits für Mai wird eine Firmware zur Unterstützung von Porträtfotos angekündigt. Die neue Funktion wird an den Autofokus für die Modi AF-S (Einzel-AF für unbewegte Personen) und AF-C (kontinuierlicher AF für bewegte Personen) angebunden. Mehrere Augenpaare werden erkannt, so dass man aus einer Gruppe die Person wählen kann, auf der man die Schärfe wünscht. Eine weitere Option ermöglicht das Tracking der Belichtungsautomatik (AE) im erweiterten Hochgeschwindigkeit-Modus. Zudem soll die Performance des Autofokus-Tracking (AF) bei schwachem Licht verbessert werden, so dass der Autofokus bei schlechtem Licht und beim Filmen schneller arbeitet.

Noch ohne Termin ist die Unterstützung von CFexpress-Speicherkarten als Alternative zu XQD-Datenträgern. Neben der Z-Reihe sollen künftig auch die D5 (XQD-Version), die D850 und die D500 auf CFexpress-Medien speichern können.