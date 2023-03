Ronin 4D: Kamera abnehmbar und ProRes-Raw-Option

Ronin 4D bekommt mehr Flexibilität, eine ProRes-Raw-Option und ein neues Zoomobjektiv.

Ronin 4D hat die Gimbal-Vollformatkamera Zenmuse X9 G, ein 4-Achsen-Stabilisierungssystem, ein Lidar-Fokussystem und ein Videoübertragungs- und Steuersystem in einer einzigen Einheit integriert (Praxistest). Nun stellt der Hersteller DJI Ronin 4D Flex vor, eine Erweiterung und neue Möglichkeit, Ronin 4D zu nutzen: 4D Flex ermöglicht es, die Gimbal-Kamera Zenmuse X9 vom Hauptgehäuse zu trennen.

Diese Meldung hätte natürlich auch eine andere Headline tragen können: »DJI goes Rialto«. Das ist natürlich ein Insider-Joke und er hinkt auch ein bisschen, aber letztlich macht DJI mit 4D Flex genau das mit Ronin 4D, was Sony bei der Venice mit Rialto macht: Den Kamerakopf vom Body der Kamera absetzen. Dadurch ist die reine Kameraeinheit, die man in der Hand trägt, deutlich leichter und kleiner, was wiederum flexiblere Kamerabewegungen und längeres Drehen aus der Hand ermöglicht.

4D Flex von DJI bietet dabei nahtlose Kompatibilität mit den 4D-Handgriffen und dem Hauptmonitor des Ronin 4D — und ist damit ideal für Solo-Kameraleute, erläutert DJI.

Ergänzend bietet DJI nun auch ein neues, kompaktes und leichtes Objektiv an, das DL PZ 17-28mm T3.0. Das ist das erste Zoomobjektiv von DJI, dem der Hersteller das Attribut »Kinoqualität« zuweist und das neue Fähigkeiten bei Fokussierung, Zoom und Bildqualität im Ronin-4D-Öko-System ermöglicht.

Außerdem kann man mit Ronin 4D künftig auch in ProRes Raw drehen: Dazu muss man nur einen Lizenzschlüssel für den Apple ProRes Raw Codec für die Ronin 4D im DJI-Store erwerben, der allerdings 1.019 € kostet.

»Ronin 4D hat neu definiert, was eine einzelne Kinokamera leisten kann, indem sie einen neuen Standard an Vielseitigkeit, Videoqualität und Bildstabilität in einem Gerät erreicht hat«, sagt Paul Pan, Senior Product Line Manager bei DJI. »4D Flex und das DL PZ 17-28mm Objektiv zeigen die umfangreichen Möglichkeiten dieser Plattform, die es Kameraleuten ermöglichen, Filmmaterial auf völlig neue Weise aufzunehmen. Mit diesen Produkten möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir mit DJI Pro erst am Anfang stehen.«

Flexibilität für Teams jeder Größe

Ronin 4D Flex ermöglicht Kameraleuten flexiblere und effizientere Kamerabewegungen, denn damit können sie die X9-Gimbal-Kamera vom Hauptgehäuse trennen. Dadurch wird das handgeführte Gewicht des Ronin 4D auf 1,8 kg reduziert, und man kann bei Veranstaltungen oder Dokumentationen auch lange Aufnahmen aus der Hand realisieren. 4D Flex macht die X9-Gimbal-Kamera auch mit zahlreichen Vorrichtungen kompatibel und ermöglicht es professionellen Filmcrews, Aufnahmen zu machen, die zuvor extrem schwierig oder sogar unmöglich waren, wie etwa dynamische Aufnahmen in Kinoqualität auch in engsten Räumen.

Steuerung in Echtzeit

4D Flex wird über ein 2 m langes, dünnes Koaxialkabel mit dem Hauptgehäuse verbunden und ermöglicht die verlustfreie Übertragung von bis zu 8K-Signalen von der Kamera zum Body, während Steuerung und Bildkontrolle in Echtzeit möglich sind. Die solide Kabelverbindung verleiht 4D Flex hohe Flexibilität bei der Wahl von Kamerapositionen, egal wie eingeschränkt der Platz ist. Damit positioniert sich die Zenmuse X9 als ziemlich kleine Gimbal-Kamera.

Professionelle Handhabung

Ronin 4D Flex ist mit dem ständig wachsenden Ronin-Zubehörsystem kompatibel. So kann die Kamera mit den Handgriffen und dem Hauptmonitor der Ronin 4D kombiniert werden und erlaubt Aufnahmen in 3-Achsen-Stabilisierung, Lidar-Fokussierung und professionelle Bildkontrolle und Steuerung.

Für den schnellen Wechsel am Set zwischen Ronin 4D Flex und der integrierten Konfiguration ist kein Werkzeug erforderlich, was die Flexibilität noch erhöht. Für statische Aufnahmen kann man den Schwenkachsen-Schnellverschluss mit Zubehör montieren, um die Nutzlastkapazität zu erweitern.

Zudem können Tele-, Zoom- und anamorphotische Objektive für Kinokameras verwendet werden, um Kameraleuten mehr Flexibilität bei ihren Aufnahmen zu geben.

Erstes Zoomobjektiv für Kinokameras von DJI

Das DL PZ 17-28mm T3.0 Objektiv ist das erste Zoomobjektiv in Kinoqualität von DJI, erklärt der Hersteller. Dank der neuen Fokussteuerung und der nativen Systemkalibrierung sind Autofokus, manueller Fokus und automatischer manueller Fokus noch präziser. Dieses auf der Zenmuse X9 montierte Objektiv liefert eine extrem hohe Auflösung von der Mitte bis zum Rand und deckt Ultraweitwinkel- bis Weitwinkelbrennweiten mit einer minimalen Objektentfernung von 0,19 m ab, gibt DJI an.

Das aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung gefertigte DL PZ 17-28mm T3.0 Objektiv wiegt etwa 520 g und bietet ein Größen/Gewicht-Verhältnis, das perfekt zur X9 Gimbal-Kamera passt. Mit dem integrierten Servomotor liefert das Objektiv einen zuverlässigen Zoom, ohne dass ein externer Fokusmotor montiert oder eine Objektivkalibrierung durchgeführt werden muss. Und das DL PZ 17-28mm Objektiv passt den Zoom an, ohne dass ein erneutes Ausbalancieren erforderlich ist.

Preise und Verfügbarkeit

Ronin 4D Flex ist für 949 € erhältlich und enthält 4D Flex selbst, einen Schwenkachsen-Schnellverschluss, zwei Ronin 4D-Handgriffadapter und zwei Handgriffadapter-Kabel.

Das DL PZ 17-28mm T3.0 Objektiv ist für 1.759 € erhältlich.

Der Lizenzschlüssel für Apple ProRes Raw für Ronin 4D ist für 1.019 € erhältlich.

Darüber hinaus sollen zwei kommende Zubehörteile – der DJI Three-Channel Follow Focus und die DJI Ronin 4D Expansion Plate (SDI/XLR/TC) – beide bis Mai 2023 erhältlich werden.