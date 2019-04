Neue Canon-Camcorder der XA-Serie

Canon erweitert seine professionelle XA-Serie um drei neue 4K-UHD-Camcorder: XA55, XA50 und XA40.

Bei den XA55 / XA50 handelt es sich um 4K (UHD)-Camcorder mit einem 1-Zoll-Typ CMOS-Sensor, Dual Pixel CMOS AF und 15fach optischem Zoom, wobei der XA55 auch über eine 3G-SDI Schnittstelle verfügt.

Der XA40 ist ein ultrakompakter 4K-UHD-Camcorder mit 1/2,3-Zoll-Typ-Sensor und 20fach optischem Zoom.

XA55, XA50 und XA40 eignen sich gleichermaßen für die 4K-UHD- und Full HD-Produktion – wobei das HD-Oversampling für besonders hochwertige Full HD-Aufnahmen sorgen soll.

XA-Serie mit 1-Zoll-Sensor

Erstmalig bietet ein Modell der XA-Serie einen 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor und die besonders zuverlässige Dual Pixel CMOS AF Technologie. XA55 und XA50 verfügen über ein Canon 4K-Objektiv mit 15fach optischem Zoom und 25,5mm Weitwinkel. In Verbindung mit Super UD-Linsen (Ultra-Low Dispersion) sorgen diese Objektive mit ihrem großen Brennweitenbereich von 25,5mm bis 382,5mm für hochwertige Aufnahmen und schaffen auch durchaus etwas Bokeh. Für gute Full HD-Bildqualität soll der integrierte Digic DV6-Bildprozessor mit HD-Oversampling sorgen. Die leistungsstarke 5-Achsen-Bildstabilisierung vermeidet Verwacklungsunschärfen, betont Canon.

Zum schnellen und präzisen Autofokus mit 80 % vertikaler und 80 % horizontaler Abdeckung der Sensorfläche trägt der Dual Pixel CMOS AF bei. Gesichtserkennungs-AF, Priorität-Gesicht-AF, Nur-Gesicht-AF und Touch & Track-AF ermöglichen eine nahtlose Fokussierung mit intuitiver Bedienung, während ein Dual Pixel Fokus-Assistent eine grafische Benutzeroberfläche zur Unterstützung der manuellen Fokussierung bietet. Dieser innovative Fokus-Assistent verwendet die Dual Pixel CMOS AF Phasendifferenztechnologie, um eine präzise Fokussierung zu erreichen.

Mit Unterstützung für XF-AVC- und MP4-Aufnahmen bis zu 4K UHD 25p können XA55 / XA50 auch in unterschiedlichen Formaten auf SD-Karten aufzeichnen. Zudem sind Zeitlupe-/Zeitraffer-Aufnahmen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1200-fach in 4K und Full HD sowie die gleichzeitige bzw. fortlaufende Aufnahme dank der zwei SD-Speicherkartenslots möglich. XA55 / XA50 haben laut Hersteller einen geringen Stromverbrauch – der Akku soll mehr als zwei Stunden Dauerbetrieb ermöglichen.

Professionelle Audioqualität ist mit linearer PCM-4-Kanal-Audioaufzeichnung und zwei XLR-Anschlüssen möglich, während 3G-SDI-Anschlüsse (nur XA55) eine Ausgabe in Full HD mit 4:2:2 10-Bit-Signal liefern.

XA40 – ultrakompakt

Mit einem Gewicht von ca. 730 g (nur Gehäuse) ist der XA40 einer der mobilsten und kompaktesten professionellen 4K-UHD-Camcorder, die derzeit erhältlich sind. Der Hersteller hebt die Kombination aus einem 4K UHD 1/2,3-Zoll-Typ CMOS-Sensor und dem Digic DV6-Bildprozessor hervor. Es wird die Aufnahme in MP4 UHD 150 Mbps bei 25p und Full HD 35 Mbps/17 Mbps bei 50p/25p unterstützt, während die kontinuierliche Zeitrafferaufnahme sowohl in UHD als auch in Full HD mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1.200-fach verfügbar ist.

Das Objektiv bietet einen 20fach optischen Zoom und 29,3mm-Weitwinkel. Für ruhige und hochwertige Aufnahmen soll der 5-Achsen-Bildstabilisator sorgen.

Ein Infrarot-Modus, der die Produktion unter Bedingungen mit wenig bis keinem Umgebungslicht ermöglicht, und ein 3,0-Zoll Touch-LCD zur intuitiven Bedienung sind weitere interessante Features dieses Camcorders. Hinzu kommen zwei SD-Kartensteckplätze für fortlaufende bzw. gleichzeitige Aufnahmen, Unterstützung für lineares PCM-4-Kanal-Audio, eingebautes Stereomikrofon und zwei XLR-Anschlüsse.

XA55 / XA50 – Hauptleistungsmerkmale:

4K-UHD-Camcorder mit 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor und großem Dynamikumfang

Full HD-Bildqualität dank HD-Oversampling

25,5mm Weitwinkel, 15fach optischer Zoom und 5-Achsen-Bildstabilisierung

Dual Pixel CMOS AF mit Gesichtserkennung und Touch & Track-AF

Unterstützung für 4K UHD 25p XF-AVC/MP4-Aufnahmen auf SD-Karten sowie Zeitlupe-/Zeitraffer-Modi in 4K und Full HD

Weitere professionelle Merkmale sind der Infrarot-Modus, zwei XLR-Eingänge mit linearer PCM-4-Kanal-Audioaufzeichnung sowie beim XA55 ein professioneller 3G-SDI Anschluss.

XA40 – Hauptleistungsmerkmale:

Ultrakompakter 4K UHD-Camcorder mit 1/2,3-Zoll-Typ CMOS-Sensor und Full HD Bildqualität dank HD-Oversampling

Großer 20fach optischer Zoom und 5-Achsen-Bildstabilisierung

Zeitlupen- und Zeitraffer-Modus sowohl in 4K UHD als auch in Full HD

Infrarot-Modus für Bedingungen mit wenig bis keinem Umgebungslicht

Leicht (Gewicht ca. 730 g – nur Gehäuse) und mit professionellen Funktionen, darunter zwei XLR-Eingänge mit linearem PCM-4-Kanal-Audio

Preise und Verfügbarkeiten

XA55/XA50 sind voraussichtlich beide ab Juni 2019 zum Preis von 2.750 EUR (XA55) und 2.205 EUR (XA50) verfügbar. Der XA40 soll noch im April zum Preis von 1.705 EUR im Fachhandel erhältlich sein (alle Preise UVP).