Fujifilm kündigt mit Premista eine Cinema-Zoomobjektiv-Serie an

Fujifilm präsentiert die neue Premista Cinema-Objektiv-Serie, die speziell für die Verwendung an Kameras mit größeren Bildsensoren entwickelt wurde.

Seit einigen Jahren arbeiten Kameraleute im Bereich Cinema, TV und Commercial verstärkt mit großen Bildsensoren, da diese einen natürlichen und attraktiven Bokeh-Effekt mit geringer Schärfentiefe ermöglichen sowie einen größeren Dynamikumfang bieten. Bislang waren für die entsprechenden Kameras nur Festbrennweiten erhältlich, jedoch gibt es einen Bedarf an hochqualitativen Zoomobjektiven, die sich aufgrund ihrer variablen Brennweite vielseitiger einsetzen lassen.

Mit der neuen Premista Serie reagiert Fujifilm auf diese Nachfrage. Das Fujinon Premista 28-100mm T2.9 wird ab August 2019 erhältlich sein. Ergänzt wird es später im Jahr durch das Telezoom-Objektiv Fujinon Premista 80-250mm T2.9-3.5. Zusammen decken beide Objektive den gängigen Brennweitenbereich von 28 mm bis 250 mm ab.

Das 28-100mm bietet eine konstante Lichtstärke von T2.9 über den gesamten Zoombereich. Ausgestattet mit einer Iris (Blende) aus 13 Lamellen erzielt es einen natürlichen und harmonischen Bokeh-Effekt. Der optische Aufbau umfasst eine asphärische Linse mit großem Durchmesser sowie ein neues Fokus- und Zoomsystem. Diese Features tragen dazu bei, dass das Objektiv eine überragende Abbildungsleistung über die gesamte Bildfläche erreicht, mit der sich die Textur und die besondere Atmosphäre des Motivs einfangen lassen, so Fujifilm.

Die Linsenkonstruktion wurde durch eine spezielle Fujifilm-Software so berechnet, dass unerwünschte Reflexionen und Streulicht effektiv unterdrückt werden. Die variable Brennweite des Objektivs (28 mm bis 100 mm) ersetze etwa sechs Festbrennweiten, so der Hersteller. Da kein Objektivwechsel mehr erforderlich sei, ergebe sich aus Produktionssicht eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis.

Mit einem Gewicht von 3,8 kg und einer Länge von 255 mm sind die Objektive leicht und kompakt. Wie alle Fujinon-Objektive sind sie robust konstruiert und eignen sich für den professionellen Einsatz. Vorteilhaft sind die Zoomobjektive insbesondere in Situationen, in denen sich das Objektiv während der Aufnahme außerhalb der direkten Reichweite von Kameramann oder Kamerafrau befindet, beispielsweise beim Einsatz an einem Kran oder im Helikopter.

Die Fertigungsqualität der Premista Objektive ist extrem hoch, betont Fujifilm, da alle wesentlichen Komponenten mikrometergenau gefertigt und mit höchster Präzision zusammengesetzt würden. Der Fokusring, dessen Rotationswinkel 280 Grad beträgt, besitze eine exzellente Dämpfung, die bei jedem Objektiv von hochspezialisierten Feinmechanikern aufwendig per Hand eingestellt werde.