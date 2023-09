Fujifilm: Duvo-Zoomobjektiv

Das PL-Mount-Zoomobjektiv Fujifilm Duvo HZK24-300mm unterstützt S35 und Vollformat und ist auf geringe Schärfentiefe und schönes Bokeh spezialisiert.

Als Ergänzung zum Fujifilm Duvo HZK25-1000mm F2.8-F5.0 PL Mount Cinema Box Objektiv (»Duvo 25-1000mm«) — dem ersten Objektiv der Duvo Serie von Fujifilm – bietet das Duvo Portable 24-300mm einen 12,5-fachen Zoom und deckt damit den am Set häufig genutzten Brennweitenbereich von 24-300 mm ab. Mit dem eingebauten Expander lässt sich die Brennweite um das 1,5-fache auf 36 mm bis 450 mm verlängern, so dass auch weit entfernte Motive aufgenommen werden können.







Mit einer Länge von 270,5 mm und einem Gewicht von 2,95 kg ist das Duvo 24-300 mm kompakt und leicht, so dass es für alle Arten von Live-Produktionen problemlos transportiert werden kann. Es lässt sich wie ein Broadcast-Objektiv mit Zoom und Fokus bedienen, kann mit einer Vielzahl von Zubehörteilen verwendet werden, die speziell für tragbare Fujinon-Objektive entwickelt wurden, und ist sowohl für den Schulterbetrieb als auch für den Einsatz mit einer Steadicam oder für Aufnahmen aus großen Winkeln mit einem Kran geeignet.

In den heutigen Broadcast-Umgebungen werden zunehmend Kameras mit großen Sensoren eingesetzt, da der Bedarf an immersiven filmischen Ausdrucksformen mit geringer Schärfentiefe, Bokeh und hohem Dynamikumfang wächst. Dieses kompakte, leichte und tragbare Objektivs der Duvo-Serie will sich bei Live-Sportveranstaltungen, Musikkonzerten, Dokumentarfilmen und Naturaufnahmen etablieren.

Hauptmerkmale des Duvo 24-300mm:

Unterstützt Kameras mit S35- und Vollformat-Sensoren

Das Objektiv arbeitet nativ mit dem S35-Sensor und unterstützt einen Sensor, der dem Vollformat entspricht, indem es den eingebauten Expander aktiviert, der den Bildkreis um das 1,5-fache vergrößert.

Wenn das Objektiv an einer Kamera mit einem Vollformatsensor montiert ist, bietet es die maximale optische Leistung bei gleichem Bildwinkel wie an einer Kamera mit Super-35-mm-Sensor.

Bilder in Kinoqualität mit schönem Bokeh

Das Duvo 24-300mm verwendet asphärische Elemente mit großem Durchmesser und Super-ED-Linsen (Extra-low Dispersion), die mit höchster Präzision bearbeitet wurden. Die verschiedenen Formen der Aberration werden gründlich kontrolliert, um eine herausragende optische Leistung zu erzielen.

Das Objektiv hat eine maximale Blendenöffnung von T2,9 im Weitwinkelbereich, obwohl es ein Objektiv mit hoher Vergrößerung ist, das einen großen Sensor unterstützt. Dies ermöglicht Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, z. B. bei Hallenkonzerten und abendlichen Sportveranstaltungen.

Mit dem Duvo 24-300mm fallen unscharfe Bereiche auf natürliche Weise aus der Schärfeebene in den Hintergrund. So entsteht der begehrte Kino-Look mit schönen Texturen und Bokeh, der es dem Erzähler ermöglicht, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf natürliche Weise auf das fokussierte Motiv zu lenken.

Große Auswahl an Zubehör

Das Duvo 24-300mm unterstützt den Multikamerabetrieb, um eine effiziente Produktion zu ermöglichen.

Das Objektiv kann an eine drahtlose Objektivsteuerung eines Drittanbieters angeschlossen werden, wie sie häufig bei Film- und Fernsehproduktionen verwendet wird, um Fokus, Blende und Zoom fernzusteuern. Dies unterstützt auch die Fokussierung durch einen speziellen Fokussierer.

Der Fokusring des Objektivs erlaubt die Verwendung von Standardzubehör von Drittanbietern für die Filmproduktion.

Weitere Funktionen

Das Duvo 24-300mm ist mit der Breathing Compensation Technology (BCT) ausgestattet, die automatisch Focus Breathing korrigiert.

Das Objektiv verfügt außerdem über einen Remote Back Focus (RBF). Dies ermöglicht eine präzise Einstellung mit einem großen, hochauflösenden Monitor und kontrollierter Beleuchtung in einem Studiokontrollraum oder in einem Ü-Wagen, anstatt über den eingebauten Sucher.

Das Duvo 24-300mm ist kompatibel mit dem von Zeiss entwickelten Zeiss eXtended Data»-System, das auf dem offenen /i Technology-Standard basiert.

Voraussichtliche Verfügbarkeit

Das Duvo 24-300mm wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 auf dem US-Markt erhältlich sein.