NAB2019: Sigma MC-21-Mount

Mit dem Sigma Mount Converter MC-21 lassen sich Sigma-SA-Objektive oder Canon-EF-Objektive an L-Mount-Kameras von Sigma, Leica und Panasonic montieren.

Sigmas Mount Converter MC-21 ermöglicht die Verwendung der Sigma SA-Mount und Canon EF-Mount Objektive an L-Mount Kameragehäusen. Durch die Befestigung des MC-21 an einem Sigma SA-Mount oder Sigma Canon EF-Mount Objektiv wird es kompatibel mit dem L-Mount Kamerasystem. Die Benutzerfreundlichkeit oder Bildqualität werde durch die Verwendung des Konverters nicht geschmälert, so der Hersteller.

Die Entwicklung des MC-21 erhöht die Anzahl der Sigma-Wechselobjektive, die mit den L-Mount-Systemen verwendet werden können, um 29 auf nunmehr 40 Objektive, darunter 11 DG Art Primes mit nativem L-Mount.

Der Konverter kostet 169 USD für Sigma SA-L und 249 USD für Canon EF-L.