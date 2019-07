Band Pro Event: Create Your Look

Ein hochkarätiges Setup, um eigene Looks zu generieren, zeigten Sony, Band Pro Munich und Cine-Mobil bei der Bavaria.

Am 4. Juli 2019 stellten Sony, Band Pro Munich und Cine-Mobil zusammen mit zahlreichen Partnern und Experten ein »Hands on Event« im Foyer des Studio 9 in den Bavaria Studios auf die Beine. Das Motto lautete: Create Your Look.

An einem professionellen Filmset konnten die Besucher mit mehreren Venice-Kameras eigene Takes aufnehmen und diese bei den Postproduction-Experten von DVE AS in einer Grading-Suite nach den eigenen kreativen Vorstellungen farbkorrigieren.

Eine Besonderheit: Die Venice wurde auch mit dem Extension Kit gezeigt. Dabei kann der Sensor bis zu 5,5 m von der restlichen Kamera absetzt werden. Außerdem wurde die Venice mit den neuesten Software-Features gezeigt, also der Firmware 4.0.

Mit der neuen Venice-Firmware war etwa auch die HFR-Lizenz verfügbar und Frameraten bis zu 120 fps @ 4K konnten gezeigt werden.

Im Zusammenspiel mit der Venice wurde eine DIT-Workstation mit Data Wrangler gezeigt, und es gab Vorträge zu Themen wie HDR, Large Sensor Kameras und XOCN-Workflow.

Sebastian Leske von Sony, Michael Rösch von DVE AS, Stefan Heiland von Band Pro Munich und der Regisseur Werner Siebert hielten ergänzende und vertiefende Vorträge.