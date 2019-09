Indigener Sender APTN nutzt Arvato-Systeme

APTN aus Kanada ist ein gemeinnütziger, indigener Sender. Arvato Systems verantwortete die Erneuerung der Systemintegration und das Change-Management für den Sender. Die eingesetzte Suite besteht aus den Produktkomponenten BMS Avatega, BMS S4AdSales und BMS S4AdOpt.

Arvato Systems stattete den kanadischen Broadcaster mit einer vollständigen Broadcast Management Suite aus. Die Lösung bietet Rechtemanagement und Programmplanung sowie Vermarktung der Sendezeiten.

APTN ist laut Eigenangaben der weltweit erste nationale indigene Fernsehsender. Er startete 1999 und schuf seither einen Zugang zum bemerkenswert vielfältigen Mosaik der indigenen Völker. Sein Netzwerk vermittelt authentische Geschichten auf Englisch, Französisch und in einer Vielzahl von indigenen Sprachen mit rund 11 Millionen Abonnenten in Kanada — mit über 80% kanadischen Inhalten. Der gemeinnützige Sender ist der einzige seiner Art in Nordamerika.

Seit jüngstem ist APTN für die Broadcast Management Suite von Arvato Systems lizenziert. Als Teil eines Gesamtprojekts für das kanadische TV-Netzwerk verantwortet Arvato Systems auch die Systemintegration und das Change-Management. Dabei werden nun verschiedene Software-Produkte von Arvato Systems eingesetzt.

Die Channel-Management-Lösung Avatega wird für die lineare und nichtlineare Rechteverwaltung und alle operativen Prozesse im Zusammenhang mit der Programmplanung eingesetzt. Die Workflows zur Content-Monetarisierung werden von S4AdSales verwaltet, das dank der integrierten Optimierungs-Engine S4AdOpt auch die Prozesse Bestandsoptimierung und Ertragsmanagement übernimmt.

Als Spezialist für IT-Lösungen für die Broadcast- und New-Media-Industrie baut Arvato Systems damit auch in Kanada seine Marktführerschaft unter Broadcast-Management-Lösungen aus.

Vorbereitet für die Zukunft

Vor der Auswahl von Arvato Systems als geeigneten Partner analysierte APTN die nationalen und internationalen Märkte, bewertete Kundenreferenzen und überprüfte die Systeme verschiedener Lieferanten auf Basis eines detaillierten Anforderungskatalogs.

Neben der Abdeckung klassischer Geschäftsprozesse standen auch die Anforderungen der digitalen Transformation und der Automatisierung von Prozessen im Vordergrund. Zukunftssicherheit war eines der wichtigsten Kriterien in der Entscheidungsphase. Das neue System musste außerdem den Anforderungen des sich schnell verändernden TV-Marktes gerecht werden, voll integriert, hoch automatisiert und in der Lage sein, unterschiedliche Arbeitsabläufe und Monetarisierungsprozesse zu bewältigen.

Connecting Content & People

APTN brauchte aber nicht nur effiziente Software-Produkte. Ebenso wichtig war es für das Netzwerk, mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, der kontinuierlich seine Präsenz auf dem internationalen Broadcast-Management-Markt unter Beweis stellt und die spezifischen Anforderungen von APTN erfüllt. Arvato Systems konnte sich mit seinen namhaften Kunden auf dem kanadischen Markt und der Zugehörigkeit zu einem globalen Medienunternehmen den entscheidenden Vorsprung verschaffen.

»Die neuen Lösungen werden es unseren Bereichen ermöglichen, so nahtlos wie nie zuvor zusammenzuarbeiten«, sagt Jean La Rose, CEO von APTN. »Als Netzwerk haben wir uns immer darauf konzentriert, Geschichten von, für und über indigene Völker zu liefern, und Arvato Systems ermöglicht es uns, dies effektiver zu tun, indem wir APTN mit seinem Publikum auf eine Art und Weise verbinden, die bisher nicht möglich war.«

Das Projekt ist bereits angelaufen. »Ein agiler Markt erfordert auch agile Prozesse und Strukturen,« sagt Christian Schneider, verantwortlich für die strategische Markt- und Kundenentwicklung bei Arvato Systems. »Wir sind in beiderlei Hinsicht hervorragend aufgestellt und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit APTN.«