Arvato Systems: Hervorragende Analysten-Bewertung

Arvato Systems ist »Leader« in allen vier bewerteten Segmenten einer aktuellen Studie des Analystenhauses ISG.

In seiner aktuellen Studie »ISG Provider Lens Digital Business — Solutions & Service Partners Germany 2021« zeichnete das Analystenhaus ISG Arvato Systems in allen vier bewerteten Segmenten als »Leader« aus. Die Untersuchung behandelte die Bereiche »Digital Business Consulting Services«, »Digital Customer-Experience Services«, »Digital Supply Chain Transformation Services« und »Sustainability and Decarbonization Services«.

Die mehrfache Auszeichnung durch ISG als eines der führenden Marktforschungs- und Beratungshäuser im IT-Segment unterstreicht aus Sicht des Preisträgers die hervorragende Position von Arvato Systems im deutschen Markt. Als »Leader« werden laut ISG die Anbieter eingeordnet, die über ein hochattraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition verfügen. Als strategische Taktgeber und Meinungsführer, so das Analystenhaus weiter, sind sie ein Garant für Innovationskraft und Stabilität.

»Digital Business Consulting Services«

Im Bereich »Digital Business Consulting Services« verfügt Arvato Systems laut ISG über eine starke und sehr erfahrene Beratungseinheit mit tiefem Branchenwissen in vielen Segmenten. Zudem würde ein bewährtes Methoden- und Prozessmodell eingesetzt, das für viele deutsche Unternehmen gut geeignet sei. Als besondere Stärke heben die Analysten unter anderem hervor, dass Arvato Systems »Beratungsleistungen zur digitalen Transformation von Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg« anbiete.

»Digital Customer-Experience Services«

In diesem Segment, so die ISG-Analysten, bietet Arvato Systems »eine kohärente und breit gefächerte Wertschöpfungskette an Digital-Experience-Lösungen. Mit einer separaten Inhouse-Agentur, starken Cloud-Angeboten für CX und innovativen Lösungen, die mit führender KI angereichert sind, verfügt Arvato Systems über ein leistungsstarkes Angebot an Digital-Experience-Lösungen aus einer Hand.« Das Customer-Experience Team besteht, so die Studien-Macher, aus erfahrenen Experten, hinzu komme ein ausgeprägtes Branchenwissen und ein ergebnisorientierter Ansatz, dessen Ergebnisse demonstriert und gemessen werden können.

»Digital Supply Chain Transformation Services«

Auch im Segment »Digital Supply Chain Transformation Services« kann Arvato Systems mit langjähriger Branchenexpertise punkten. Das Unternehmen verfügt laut ISG »über ein hohes Maß an Kompetenz und Erfahrung im Bereich der digitalen Supply Chain mit Schwerpunkt auf die DACH-Region und liefert innovative, leistungsstarke und erfolgreiche kundenspezifische Lösungen mit vielen innovativen und effektiven Tools, Plattformen und Frameworks.« Zudem weisen die Analysten in ihrer Bewertung explizit auf das »starke Supply Chain Consulting mit Schwerpunkt auf SAP-Lösungen wie S/4HANA, EWM und TM« hin.

»Sustainability and Decarbonization Services«

Im Themenfeld »Sustainability and Decarbonization Services« schließlich erkennt ISG in Arvato Systems einen »leistungsstarken Anbieter von Beratungs-, Technologie- und Delivery-Services mit Monitoring-, Reporting- und Optimierungs-Toolsets für die Verbrauchsbereiche.« Besonders hervorgehoben werden die »cloud-basierte IoT-Umweltdatenplattform GreenScreen«, die innovative Smart Energy Platform sowie das Angebot einer nachhaltigeren IT durch die Verlagerung von Rechenleistung in die Cloud. Ebenfalls positiv bewertet ISG die langjährige Partnerschaft von Arvato Systems mit dem gemeinnützigen IT-Unternehmen AfB GmbH, das sich auf Aufarbeitung und Wiedervermarktung gebrauchter IT- und Mobilgeräte spezialisiert hat.