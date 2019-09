Helmut4: Projektmanagement für Adobe Premiere Pro

MoovIT präsentiert Helmut4: eine komplett überarbeitete und massiv erweiterte vierte Version der Projektmanagement-Software Helmut für Adobe Premiere Pro Nutzer.

Die Helmut4-Produktfamilie umfasst neben dem bisherigen Projekt Management HelmutFX und der Renderfarm HelmutIO nun zusätzlich die neuen Mitglieder HelmutCO (Cosmo) und HelmutHK (Housekeeper). Konventionelle Produktionen werden von Helmut4 genauso unterstützt wie Remote VPN Editing oder Cloud-basiertes Arbeiten.

Cosmo indexiert Projekte inklusive Ordnerstrukturen, Metadaten, Assets und Sequenzen, und stellt diese in einer Datenbank sowie visualisiert im Frontend zur Verfügung. Dadurch wird eine vollständige Synchronisierung von Premiere Pro Projekten und Third Party -Systemen ermöglicht, ohne Premiere Pro öffnen zu müssen.

Housekeeper nutzt diese Daten, um manuell sowie automatisiert und zeitlich gesteuert, Projekte und projektbezogene Assets zu löschen, zu verschieben, zu archivieren und zu verwalten – über alle Projekte hinweg. Dabei kann HelmutHK diese Aufgaben auch auf die Rendernodes von HelmutIO verteilen, wenn beide Produkte im Tandem arbeiten.

Die vier Komponenten können, müssen aber nicht, im Verbund eingesetzt werden. Das Lizenzmodell ist so gestaltet, dass sich die Produktpalette auch schrittweise aktivieren lässt. Alle vier Produkte arbeiten innerhalb des Systems perfekt zusammen und decken alle Arbeitsschritte ab, die in der Postproduktion mit Adobe Premiere Pro anfallen. Nach außen aber ist Helmut4 offen und integrierbar in jegliche Archiv-, PAM-, MAM- und Distributions-Infrastruktur, sofern diese eine nutzbare API bereitstellt.

Das Konzept des offenen Helmut4 Eco-Systems folgt weiterhin konsequent der Maßgabe, dass sich der Workflow an die Erfordernisse der Nutzer anpassen soll und nicht umgekehrt. Realisiert wird dies über eine völlig neue Art der Workflow Konfiguration, die sogenannte Streams Engine, mit Hilfe derer der Postproduktions-Administrator selbst Funktionen in Form von Action Nodes hinzufügen und beliebig oft anpassen kann, bis die Funktionsweise seinen gewünschten Workflow perfekt abbildet. Auf diese Weise, so MoovIT, werde die Postproduktion in allen Dimensionen optimiert:

Höhere Qualität des Outputs: Die hohe Standardisierung sowie Personalisierung der Voreinstellungen aller Projekte, Benutzerprofile, Präferenzen, Presets und Workflows durch den Administrator führt auf Seiten aller Anwender zu weniger Fehlern und mehr Zeit für Kreativität.

Geringere Kosten und Nutzerfreundlichkeit: Die Bedienung im Frontend ist einfach. Der Nutzer arbeitet im Panel in seiner gewohnten Adobe Umgebung und wechselt beliebig in den Programmen entsprechend seiner Anforderungen. Es sind keine aufwändigen Schulungsprozesse oder Zusatzqualifikationen der Mitarbeiter notwendig. Viele administrative Aufgaben fallen weg.

Zeitersparnis: Der standardisierte Aufbau von Helmut4 ermöglicht eine kundenbezogene, schnelle Wartung im Bedarfsfall. Alle Updates erfolgen im Hintergrund und im laufenden Betrieb; auch die Distribution erfolgt automatisch. Alle Third Party-Systeme, PAM, Storage, VOD, Broadcast und andere können über Presets hinterlegt und sehr schnell bedient werden.

Helmut4 erleichtert laut Anbieter den Wechsel von Avid MC zu Adobe Premiere Pro, da mit der Software hohe Flexibilität und der Komfort eines benutzerfreundlichen Projektmanagements für Premiere Pro verfügbar ist. MoovIT Kunden wie ORF, NDR, TVI Portugal u.a. haben sich bereits für Adobe Premiere Pro und Helmut für das Editing Projektmanagement entschieden.