MoovIT: Neue Helmut4-Integrationen

Das Helmut4 Projektmanagementsystem bietet jetzt auch eine Avid Pro Tools- und iNews-Integration. Zudem realisierte MoovIT eine White-Label-Integration für BMG.

Das Helmut4 Projektmanagementsystem von MoovIT, bekannt für seine Anwendung in Adobe Premiere und After Effects mit den Modulen HelmutFX, IO, Cosmo und Housekeeper, hat weitere Funktionen erhalten.







Die Integration von Avid iNews ermöglicht es, direkt aus iNews heraus ein Schnittprojekt zu erstellen. Der Status des Projekts wird automatisch in iNews aktualisiert, sobald der Schnitt beginnt, sodass alle Beteiligten den Fortschritt verfolgen können.

Am Ende kann die fertige Story an den entsprechenden Platzhalter in iNews exportiert und über eine EVS-Integration und Xsquare ausgespielt werden. »Wir haben das Ganze in den Helmut Workflow integriert, sodass alles reibungslos mit iNews zusammen funktioniert«, erläuterte Rafael Hutter.







Zusätzlich wurde eine Avid Pro Tools-Integration vorgestellt. Diese ermöglicht es, Beiträge aus Premiere direkt zur Audiobearbeitung an Pro Tools zu senden. Eine AAF-Datei wird im Hintergrund erzeugt und in einem neuen Pro Tools-Projekt in Helmut eingebunden. Der Pro Tools-Operator kann dann sofort mit der Bearbeitung beginnen, da alle Einstellungen automatisch vorgenommen werden. Die fertigen Audio-Dateien werden anschließend im Premiere-Projekt bereitgestellt.







Darüber hinaus bietet MoovIT maßgeschneiderte Softwareentwicklungen an. Für den Kunden BMG Music wurde eine spezielle White-Label-Integration entwickelt, die den Content der Musikplattform besser mit Premiere Pro verbindet.