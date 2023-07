Sportsender Dyn setzt auf Tech-Projektmanagement von Qvest

Die neue Streaming-Plattform Dyn wird vor dem Go-live mit Projektmanagement und technischer Beratung von Qvest unterstützt.

Im engen Austausch sorgen Dyn, Qvest sowie die weiteren technischen Dienstleister für einen reibungslosen Aufbau der Content-Prozesse von der Live-Aufnahme bei den Sportveranstaltungen bis zur Distribution. Der Sportsender Dyn bietet ab Ende August 2023 unter anderem exklusive Liveübertragungen von deutschen und europäischen Top-Wettbewerben in Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey an.

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist Qvest für das technische Projektmanagement der Content-Abläufe beim neuen Sportsender Dyn zuständig. Dazu stehen die Technologieexperten in engem Austausch mit dem Dyn-Team sowie den verschiedenen technischen Dienstleistern, die für die einzelnen Workflows in der Content-Produktion und -Distribution verantwortlich sind. Qvest hat das Dyn-Team insbesondere in der Planungsphase der Streaming-Plattform mit Controlling und technischem Consulting sowie beim Partner-Management unterstützt. Bei zahlreichen Workflows der Dyn-Medienproduktion wie der Live-Aufnahme in den Sportstätten, der Weiterverarbeitung der Signale sowie der Distribution auf unterschiedlichen IP-basierten Kanälen unterstützt Qvest mit seiner Expertise den neuen Sportsender.

Andreas Heyden, CEO von Dyn Media, sagt: »Produktion und Übertragung von Live-Sportevents neu zu denken, bedarf zugleich Innovationskraft und Expertise. Wir sind sehr dankbar und zufrieden, dass Qvest uns dabei unterstützt hat.«

Norman Tettenborn, Principal bei Qvest und Projektpartner für Dyn Media, ergänzt: »Live- und Sport-Broadcasting ist seit Jahrzehnten gelernt und gelebt bei Qvest. Gerade hier sind effiziente Prozesse und skalierbare Technologien entscheidend für den Erfolg. Mit unserer Erfahrung aus komplexen Infrastrukturprojekten können wir das Team von Dyn Media unterstützen, hochwertigen Content für verschiedene Distributionskanäle zu produzieren.«

Bei der gemeinsamen Definition für die relevanten Signalformate der Dyn-Content-Distribution konnte das Qvest-Projektteam auf seine Erfahrungen mit multimedialen Infrastrukturen in internationalen Broadcasting-Projekten zurückgreifen. Technische Arbeitsabläufe der Remote-Produktionen werden an den Standorten von Dyn in Köln und München gebündelt, künstliche Intelligenz wird für die Verarbeitung und zielgruppengerechte Aufbereitung der produzierten Medieninhalte eingesetzt. Soziale Medien stehen für Dyn neben OTT-Streaming und TV als die wichtigsten Ausspielkanäle des produzierten Contents im Fokus. Das Programm von Dyn wird über internetfähige Endgeräte empfangbar sein. Ein besonderes Handballspiel in Düsseldorf bildet am 23. August 2023 die Live-Premiere der neuen Streaming-Plattform, wenn beim Pixum Super Cup der Deutsche Meister THW Kiel auf den DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen trifft.