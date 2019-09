IBC2019: Azden Drahtlos-Mikro Pro-XRe

Azden hat ein neues drahtloses Drahtlos-System angekündigt, das im Herbst in Europa verfügbar werden soll: das Pro-XR Professional Grade 2,4 GHz Wireless Mikrofon.

Der Pro-XR nutzt eine neu entwickelte und proprietäre Technologie, um eine zuverlässige und robuste drahtlose Verbindung im 2,4-GHz-Spektrum herzustellen.

Um die üblichen Fallstricke in diesem Frequenzspektrum zu vermeiden, verwendet das System Data Stream Redundanz und einen besonderen Algorithmus, um Störungen und Ausfallzeiten zu vermeiden. Das Ergebnis ist ein kabelloses 2,4-GHz-Kit, das sich für den professionellen Einsatz eigne, so der Hersteller.

Das Pro-XR wird mit einem Lavaliermikrofon ausgeliefert.

Sender- und Empfängereinheiten sind kompakt und wiegen nur etwa 70g pro Stück, mit integrierten Lithium-Ionen-Akkus, die einen kontinuierlichen Betrieb von bis zu 16 Stunden bei voller Ladung ermöglichen.

Die Empfängereinheit verfügt über einen Zubehörschuh in Standardgröße für die Montage an der Oberseite der Kamera, aber auch über ein 1/4″-20 Innengewinde für die Montage an einem Cage.

Das ProO-XR-Paket enthält eine Reihe von Zubehörteilen, die es mit mobilen Videoaufnahmen direkt aus der Box kompatibel machen: ein Mini-Stativ/Mobilgriff, eine klemmbare Telefonhalterung mit Zubehörschuhhalterung, ein traditionelles TRRS-Adapterkabel für Smartphones und Tablets und einen Blitz-zu-Kopf-Adapter für iOS-Mobilgeräte ohne Kopfhöreranschluss.