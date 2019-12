Feiyu: Drei-Achsen-Gimbal bis 2,2 kg

Ein Kamera-Gimbal, der selbst 1,2 kg wiegt und bis zu 2,2 kg Traglast schafft, ist der AK2000S für rund 370 Euro.

Der Hersteller FeiyuTech sieht den AK2000S als passenden Gimbal für Prosumer und Vlogger. Er wird zum Endkunden-Listenpreis von rund 370 Euro angeboten, ein Kit mit Fokusfernsteuerung kostet rund 430 Euro.

Der Hersteller weist besonders auf das geringe Eigengewicht von nur 1,2 kg hin. Die maximale Traglast reicht bis 2,2 kg, FeiyuTech verspricht schnelle, einfache Bedienung und die perfekte Integration mit vielen verwendbaren Kameras.

Der neue Drei-Achsen-Gimbal verfügt laut Hersteller über hocheffiziente, bürstenlose Motoren, die gegenüber vergleichbaren Modellen am Markt deutlich leistungsstärker sind: Das Drehmoment der Motoren ist stärker und erreicht schnellere Reaktionszeiten — bei gleichzeitig leichter Handhabung und sanften Bewegungen, so der Hersteller. Ein neuer Steuerungs-Algorithmus korrigiert Abweichungen bis auf weniger als 0,05°.

Die dafür erforderliche Rechenpower liefert ein Cortex M4 Chipsatz, der mit einer Taktung von 200 MHz und mit einer Motorsteuerfrequenz von über 20.000 Schritten in der Sekunde punktet. Ausgestattet ist der FeiyuTech AK2000S außerdem mit einem intelligenten Anti-Shake-Algorithmus, um auch beim Einsatz in extremen Umgebungen gestochen scharfe und wackelfreie Bilder zu liefern, so der Anbieter.

Rasch startklar: Die Boot-Zeit des FeiyuTech AK2000S beträgt laut Hersteller weniger als zwei Sekunden. Aus dem Stand-By-Modus ist der neue Gimbal sogar innerhalb von nur einer Sekunde einsatzbereit.

Die Drei-Achsen-Sperre sorgt dafür, dass die Gimbal-Position auch bei einem Location-Wechsel oder einer Drehpause beibehalten und der Dreh zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort ohne Probleme in der gleichen Kameraposition weitergeführt werden kann, ohne den FeiyuTech AK2000S erneut ausbalancieren zu müssen.

Der Gimbal ist mit Kameraplatten im Arca-Swiss-Standard kompatibel. Filmer und Fotografen können ihre darauf befestigte Kamera, nachdem sie einmal ausgerichtet ist, schnell und bequem entfernen und wieder montieren, ohne sie erneut ausrichten zu müssen. Ein LCD-Touchscreen unterstützt den Anwender etwa auch mit Infos über den aktuellen Zustand des Akkus. Drei Kameramodi sind mit nur einem Handgriff nutzbar: Pan Modus, All Follow Modus und All Lock Modus.

Der Griff ist mit Griffstücken aus echtem Palisanderholz gefertigt. Ein zusätzlicher, vielseitiger Haltegriff erlaubt mit minimalem Aufwand unterschiedliche Dreh- und Haltewinkel und hilft dem Filmemacher so, kreatives und einmaliges Filmmaterial zu erschaffen.

Der neue FeiyuTech AK2000S kann um vielseitiges Zubehör ergänzt werden: Ein »Hyperlink Remote Controller« etwa ermöglicht es, den Gimbal kinderleicht auch aus der Ferne und an Engstellen präzise einzustellen, so dass auch der außergewöhnlichste Drehwinkel nicht mehr unmöglich erscheint.

Nach zwei Stunden Akkuladung steht laut FeiyuTech die volle Batterieleistung zur Verfügung und hält dann bis zu 12 h.

Eckdaten AK2000S:

Gewicht: 1,2 kg

Max. Traglast: 2,2 kg

Maße (normal): 158,7 x 203,6 x 372,8 mm

Maße (zusammengeklappt): 71 x 208,8 x 350,4 mm

Max. Kippbereich: 230°

Max. Rollbereich: 360°

Max. Schwenkbereich: 360°